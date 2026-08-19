蔣萬安喊應普發2萬 謝國樑樂觀其成：基隆財政困難仍發6500禮金

基隆市長謝國樑今天上午一早到七堵南興市場掃街拜票，宣傳市的的長樂六五專案，今年中秋節發放6500元敬老禮金。針對賴清德總統昨宣布要普發1萬元，蔣萬安喊「應普發2萬」，謝國樑說，都樂觀其成，但基隆財政困難，仍發6500元禮金。

謝國樑說，針對中央要普發1萬元，台北市長蔣萬安有提到中央如果財政寬裕可以考慮普發2萬元，「這些我們都樂觀其成」。

謝國樑表示，普發現金和財劃法是基隆兩個很重要的議題，基隆有能力基隆會做到普發，但這幾年其實大家都看到，就算財劃法增加，總歲入還是不斷在減少，「基隆的財政還是困難的，但在困難的情況下，基隆仍想辦法對長者有更多的關懷。」

謝國樑表示，基隆市府也努力對於長者給予更多的關懷，今年中秋節及明年春節等都會發放6500元三節敬老禮金，這一點會盡全力努力做到。