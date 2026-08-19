拋普發現金2萬 蔣萬安：中央超徵稅收與北市不同

台北市長蔣萬安今天表示，中央政府普發現金是因為超徵稅收，與議員要求北市府動用歲計賸餘完全不同，希望AI紅利除用於普發現金，更多可以支持地方建設。

總統賴清德宣布明年普發現金新台幣1萬元，讓全民共享經濟成果。蔣萬安日前說，賴總統應該普發2萬元，不然就會變成「大家買個菜錢就沒了」；民進黨籍北市議員洪健益則在議會提案北市府加碼。

蔣萬安上午出席「台北挺你成家新政發布-月子加菜金」記者會前被媒體堵訪表示，這次中央政府普發現金是因超徵稅收，與議員要求北市府用歲計賸餘發放完全不同，且北市府116年度歲計賸餘僅332億元，債務則有353億元。他希望，AI紅利或中央超徵稅收除用於普發現金，更多可以支持地方建設。

針對行政院長卓榮泰不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，蔣萬安表示，立法院長韓國瑜說過，到底是誰給行政院這樣的權利，可以無視立院三讀通過的法律，尤其未來帳戶攸關孩子成長，中央政府竟透過違憲方式無視立法。

另外，中職味全龍韓籍啦啦隊員李多慧日前發布與蔣萬安同台宣傳「潮台北」活動影片，引起討論。蔣萬安回應，李多慧來台這幾年做了很多有意義的事，做公益、送物資到偏鄉，更把台灣當成第二個家。這次李多慧單純受邀行銷「潮台北」，這樣就要被出征，相信很多人不會認同。