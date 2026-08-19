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撥補台電 在野批為錯誤政策埋單

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰林銘翰陳儷方／台北報導

行政院將提出今年度追加預算案，當中除了軍事、社福項目，也包括撥補台電中油部分。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團支持政院立場，也會在立院和在野黨理性討論；在野黨立委則批評，補貼根本是為錯誤政策埋單。

美伊戰爭開打後，油價、氣價飆漲，台電向中油採購的天然氣價格三度調漲，台電預估若天然氣價到年底前沒有回降或調漲，則今年台電燃料成本增加超過一二○○億元，以台電上半年已虧損二五七億元來看，若無法調漲電價或獲得政府補貼，虧損恐怕會更嚴重。

至於上半年稅前獲利一三三億元的中油，根據最新財報，累計至七月已轉為虧損四十七億元，主要是美伊戰爭之後，購入相對高價的原油成本，因成本落後反映，致七月油氣等產品均為虧損，中油預計未來將持續反應高價原油交煉成本，全年難逃虧損。

台電副總蔡志孟昨說，今年中油氣價「調很高、降很低」，台電每個月也算得很辛苦，氣價每立方公尺漲一元，台電就要多支出二五○億元。蔡志孟表示，台電預估若天然氣價到年底前沒有回降或調漲，今年台電燃料成本增加超過一二○○億元；他說，虧損不是台電不努力，台電的目標是希望電力穩定，但如果台電又虧損，壓力就會愈來愈大，台電的財務狀況確實有需要政府撥補，至於額度則是需要立法院同意。

台電 在野 油價

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