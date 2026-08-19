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追加預算規模將逾3千億元 包含油氣補貼、調增軍公教加給等

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳陳熙文／台北報導
美伊戰爭導致天然氣價漲，台電預估今年燃料成本將超過一千兩百億元，勢必加重財務負擔。圖為興達電廠。記者劉學聖／攝影
美伊戰爭導致天然氣價漲，台電預估今年燃料成本將超過一千兩百億元，勢必加重財務負擔。圖為興達電廠。記者劉學聖／攝影

立法院日前三讀通過一一五年度中央政府總預算案，行政院預告將提追加預算。據了解，追加預算將包含因應中東情勢的油氣補貼、調增軍公教加給等八類，推估追加規模將逾三千億元；考量立法院尚未送出三讀函文、總統也未公布，無法趕在廿日院會與明年度總預算案一同送出。

據了解，政府因應中東情勢所祭出的平抑物價措施，為追加預算的大宗，包括油氣補貼，交通部航空、公路客運、計程車補貼，農業部肥料、遠洋漁船補貼等，整體上看兩千億元。

另有回溯至今年七月一日發放的調增軍公教人員專業加給及主管加給，約一○七億元；老農津貼、國民年金等八大社福津貼調增，約二一五億元；因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施七億元、成長津貼前置作業三億元、馬太鞍溪堰塞湖災後重建新增工作七十億元；調增議員助理及里長事務補助費，追加總額約兩億元。

國防部日前提出一點二五兆元特別預算，扣除立院通過七八○○億元以及規畫中的無人機預算二一○○億元，尚有二六○○億元落差空間。外界預期，中科院委製的「強弓」防空飛彈、銳鳶二型無人機及防衛韌性所需的軍工生產線，將是國防部接下來爭取的要項。

知情人士分析，一一五年度已到下半年，追加預算提出待立院新會期審議恐怕要九月下旬過後，究竟編入追加預算或明年度預算，須考量急迫性，同時也須考量在今年剩下的時間內能否執行？相關可行性均需綜合考量。

賴清德總統宣布共享「ＡＩ紅利」，計畫明年全民普發一萬元，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，希望可以在明年過農曆年前拿到紅包，不過這要看總預算案能不能在明年一月通過。不過國民黨立院黨團則批賴政府是大玩雙標、立場急轉彎；民眾黨立院黨團總召陳清龍也說，民眾黨團一定會從嚴審查，不會放水。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，民進黨政府過去抹黑普發現金「買票、窮台」，如今照抄卻洗白成「ＡＩ紅利與全民共享」；她說，藍營立場始終是還錢於民，批民進黨大玩雙標。

據了解，此次普發現金編入總預算是採「行政給付」，而非另訂特別條例。

追加預算 規模 中東情勢 補貼 中央政府

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