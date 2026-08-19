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卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

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不副署爭議 監委被提名人侯廷昌：監院應調查政院

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁陳熙文／台北報導

政院長卓榮泰不副署兒少未來帳戶條例等立院三讀法案，再度引發憲政爭議。立院全院委員會昨天審查新一屆監察委員人事案，監委被提名人看法不一：有人主張，若行政院長期不執行又無正當理由，監院應調查；但也有人認為，行政院長有權這麼做。

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院前天指出，該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，行政院長卓榮泰不副署；另為避免立法院通過修正有線廣播電視法引發違憲疑慮，同樣不副署。

監委被提名人侯廷昌表示，若能就任監委，肯定會立案調查，因為當行政權和立法權兩方面產生衝突時，到底其他憲政機關有沒有其他幫忙解決的機制，這是老百姓很關心的。

國民黨立委廖偉翔詢問，府院不副署有無瀆職問題？若擔任監委，敢不敢立案調查？監委被提名人李光章表示「敢」，監察院依法應該啟動調查。

監委被提名人林文程則說，憲法規定公布法律須經由行政院長副署，代表行政院長有權不副署。

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