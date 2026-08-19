有線廣播電視法 業者盼副署

台灣有線寬頻產業協會（ＣＢＩＴ）昨天發出陳情聲明表示，希望行政院應該「順應民意、苦民所苦」，副署有線廣播電視法相關的黨政軍條款修正案，有限度准許政府、其捐助的財團法人及其受託人間接投資在百分之一以內、合理化歸責對象，符合「黨政軍投資媒體業者的限制及監理相關規範一致」。

立法院近期陸續三讀通過有線廣播電視法、廣播電視法相關的「黨政軍條款」修正案，放寬黨政軍持股上限為百分之一，改變廿多年來一股都不得有的狀況，但行政院拒絕副署。

ＣＢＩＴ表示，立法院三讀通過政府有限度間接投資媒體事業、合理化受處罰對象，審查過程三黨均有高度共識，且無進行任何表決，可見此修法是朝野的共識，具民意基礎，同時也稍解廿多年來，有線電視系統、衛星頻道等廣電產業屢因上層或上上層股東於股市等公開市場「被」政府四大基金等資金正當投資，卻觸犯「黨政軍條款」而受罰。

此外，行政單位因處罰業者被提起法律訴訟屢次敗訴，即使法院均判處主管機關敗訴，主管機關為依法行政，重行同樣處分，又被提起訴訟再敗訴的無限痛苦輪迴，更遭立法院刪減訴訟預算，凸顯此一不合時宜的法律，徒然浪費行政資源、政府公帑，並阻礙廣電產業積極數位轉型與投資，已到了非修訂不可的燃眉之急。

ＣＢＩＴ指出，行政院先前以多個法規內的黨政軍條款未能齊一管理為理由不予副署，但現在相關法規已通過，剩下的僅是立法程序的技術性問題，希望行政院完成有線廣播電視法有關黨政軍條款三讀條文之副署，改變困擾廣電產業及政府主管機關多年的不合時宜法令困境。