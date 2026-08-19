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卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

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卓揆不副署未來帳戶 在野挺韓國瑜對政院強硬

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰王小萌陳熙文余采瀅／連線報導
立法院長韓國瑜。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜。聯合報系資料照

針對行政院長卓榮泰不副署兒少未來帳戶條例等立院三讀法案，立法院長韓國瑜昨晚說了重話，「執政權再大，都大不過憲法」。在野黨也齊聲痛批，韓國瑜已經釋出善意了，賴清德總統跟卓榮泰卻重重回擊、打臉立法院，支持韓國瑜對行政院採取強硬的態度。

台中市長盧秀燕稱，「再窮不能窮孩子」，兒童未來帳戶是孩子○至十八歲的成長津貼，每個孩子約可拿到一百多萬元，這是孩子的錢，建議總統與行政院趕快副署，法案趕快實施，讓孩子拿到這個錢。

民眾黨主席黃國昌昨受訪時表示，立法院上周審查今年度中央政府總預算，韓國瑜才語重心長地說「希望行政部門不要再用不副署、不執行的方式架空國會權限」，沒想到韓國瑜已經釋出很多善意，賴總統跟卓榮泰卻打臉立法院，不僅讓朝野關係更為緊張，更對台灣的民主憲政造成太大的傷害。

民眾黨立院黨團總召陳清龍也說，韓國瑜上周才語重心長，結果才過不到三天，賴總統與卓榮泰完全不甩韓國瑜的苦口婆心，再次對國會三讀通過的法律不執行、不副署，執意毀壞台灣的民主憲政。

國民黨立委賴士葆認為，未來帳戶是攸關兒童權益的民生法案，韓國瑜這樣幫賴政府，行政院竟然這樣對待韓國瑜。

國民黨立委廖偉翔稱，藍白三讀通過的兒少未來帳戶條例，因為賴總統和卓榮泰的傲慢濫權，公然苛扣新生兒的六萬元權益；看到民怨沸騰、選情告急後，又馬上宣布明年要普發現金一萬元來轉移焦點。

廖偉翔表示，賴總統前腳才封殺國會正式通過的未來帳戶法案，後腳就在毫無法律授權的狀況下宣布明年普發現金一萬元，這完全印證了民進黨的專制獨裁，「只有執政黨可以發錢討好選民，在野黨立法照顧孩子就是不行」。

民進黨團幹事長莊瑞雄解釋，預算法規定，立委提出的法律案大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院的意見，所以行政院這次認為立法權侵害到行政權，兒少成長及未來帳戶條例牽及行政院的施政計畫，而施政計畫就是屬於行政權。

莊瑞雄還指出，行政院成長津貼方案與立法院三讀版本，只差在六萬元啟動金，差距並不大，很可惜朝野沒有辦法做好協商，而會有這樣的結果，都是因為「在野黨想要搶功勞」。針對韓國瑜說「執政權再大，都大不過憲法」，莊瑞雄回應表示，請韓國瑜把話講完整，因為，國會權力再大、席次再多，一樣大不過憲法。

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