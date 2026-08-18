不挺賴？苗博雅稱普發現金非好政策 稱賴總統是「兩害相權取其輕」

賴清德總統昨天宣布明年普發現金一萬引起討論。曾獲民進黨禮讓參選立委社民黨議員苗博雅直言，毫無來由普發現金不是好的財政政策，這次一萬元她也不會領。她分析賴總統普發現金是「兩害相權取其輕」，目的是要讓已經病態的立法院不再拖延總預算審議，直呼責任最大就是始作俑者病態立委。

苗博雅指出，毫無來由普發現金不是好的財政政策，先前發六千、一萬她都沒領，而這次一萬也不會領，她說，這次賴總統要編預算普發現金目的就是希望立法院在正常的時間審完2027年總預算，「是買按時間審查預算的費用。」

苗博雅說，這屆立委打混得很離譜，今年度總預算，竟拖延到8月才七折八扣三讀通過，今年剩4個月才通過今年預算還刪了一堆，明年度總預算恐比照拖延，若每年的總預算、國防預算、重大建設被無限拖延，政府真的無法做事了。

苗博雅直言，立法院如院長韓國瑜所講的病態，編預算普發一萬是治立委豬公的懶病、派頭病，兩害相權取其輕這是無奈甚至悲哀的，但這國家悲哀是誰先開始，就是一開始鼓吹普發現金又不按時審預算的始作俑者病態立委，責任最大，「如果有人說，他打破車窗，很雙標。不好意思，把嬰兒單獨留在車內的人，沒有資格怪別人打破車窗！」