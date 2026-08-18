政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

立法院日前三讀通過115年度中央政府總預算案，行政院預告將提追加預算。據了解，追加預算將包含因應中東情勢的平抑物價措施、調增軍公教加給等8類，推估追加規模將逾3000億元；考量立法院尚未送出三讀函文、總統也未公布，無法趕在20日院會與明年度總預算案一同送出。

行政院會預計周四拍板116年度中央政府總預算案，115年度追加預算原先可望一同送出。據透露，由於提出追加預算的時間點，必須在115年度總預算案完成法定程序後，但立法院目前尚未送出三讀函文，總統也未公布，經府院研商，兩本預算一起送出的可能性低。

因此，20日行政院會目前僅排定討論、通過明年度中央政府總預算案，以及說明115年度總預算案通過的相關影響。