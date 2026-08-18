快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院將針對今年度提出追加預算。聯合報系資料照
行政院將針對今年度提出追加預算。聯合報系資料照

立法院日前三讀通過115年度中央政府總預算案，行政院預告將提追加預算。據了解，追加預算將包含因應中東情勢的平抑物價措施、調增軍公教加給等8類，推估追加規模將逾3000億元；考量立法院尚未送出三讀函文、總統也未公布，無法趕在20日院會與明年度總預算案一同送出。

行政院會預計周四拍板116年度中央政府總預算案，115年度追加預算原先可望一同送出。據透露，由於提出追加預算的時間點，必須在115年度總預算案完成法定程序後，但立法院目前尚未送出三讀函文，總統也未公布，經府院研商，兩本預算一起送出的可能性低。

因此，20日行政院會目前僅排定討論、通過明年度中央政府總預算案，以及說明115年度總預算案通過的相關影響。

追加預算 總預算 政院

延伸閱讀

普發現金1萬元 預計行政院、財政部最快20日說明

115年度追加預算擬撥補台電 經部：盼各界支持補貼

影／賴總統宣布：明年普發現金1萬元

AI紅利共享 賴總統：明年普發現金1萬

相關新聞

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

立法院日前三讀通過115年度中央政府總預算案，行政院預告將提追加預算。據了解，追加預算將包含因應中東情勢的平抑物價措施、調增軍公教加給等8類，推估追加規模將逾3000億元；考量立法院尚未送出三讀函文、總統也未公布，無法趕在20日院會與明年度總預算案一同送出。

綠營拿普發1萬恐嚇在野別擋總預算？許宇甄：依預算法可先行動支

賴清德總統表示，明（116）年度中央政府總預算案將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列新台幣2357億元，以普發現金1萬元。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，行政院既然已決定將普發現金1萬元編入明年度中央政府總預算，就不要再拿「國民黨擋預算，人民就領不到錢」恐嚇人民、綁架國會。

全民普發1萬元遭在野批評 立委劉建國籲朝野團結再造紅利於民

賴清德總統昨天宣布明年普發現金1萬元，引起在野批評執政黨雙標。立委劉建國今天表示， 在野黨過去口口聲聲主張「經濟成果全民共享」，如今批判豈不是自相矛盾，對於普發現金列入明年度總預算，他期待朝野應要團結一致，切勿重演總預算卡關的惡例，讓全民共享AI紅利。

民進黨團：盼明年過年前拿到普發一萬紅包 看總預算能不能通過

賴清德總統昨宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄表示，希望可以在明年過農曆年前拿到紅包，不過這要看總預算案能不能在明年一月通過。

政院不副署成憲政僵局 監委被提名人侯廷昌：若就任將調查

立法院全院委員會今天針對監察委員人事同意權，進行全院委員會審查。民眾黨立委陳清龍詢問，對於行政院不副署立院三讀法案所造成的憲政僵局，若就任監委，是否立案調查？監委被提名人侯廷昌表示，立案調查是肯定要。

賴總統宣布明年發1萬 李桐豪酸太少籲加碼：如領「清算股利」

賴清德總統昨日宣布普發現金1萬元。前立委李桐豪今日透過臉書發文酸「1萬嫌太少、愈多愈好」，並呼籲在野黨繼續加碼。李表示，既然為政者不在意財政紀律與永續經營，他舉雙手贊成還錢於民，收下這筆錢就如同領取企業倒閉時的「清算股利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。