綠營拿普發1萬恐嚇在野別擋總預算？許宇甄：依預算法可先行動支

賴清德總統表示，明（116）年度中央政府總預算案將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列新台幣2357億元，以普發現金1萬元。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，行政院既然已決定將普發現金1萬元編入明年度中央政府總預算，就不要再拿「國民黨擋預算，人民就領不到錢」恐嚇人民、綁架國會。

許宇甄表示，即使116年度總預算未能在明年1月1日前完成審議，「預算法」第54條早已設有法定機制，新增計畫經立法院同意即可先行動支。國民黨團可以明確支持普發現金先行動支，讓人民該領的1萬元照樣領，民進黨休想把「普發現金」當成要求立法院對整本總預算照單全收的人質。

許宇甄指出，「預算法」第54條規定，總預算案若未能在會計年度開始前完成審議，新興資本支出及新增計畫原則上須待預算完成審議後才能動支，但「經立法院同意者」不在此限。換句話說，普發現金即使被認定為116年度新增計畫，只要行政院提出、立法院同意，就有依法先行動支的空間，根本不存在「總預算沒全部通過，1萬元就一定不能發」的必然關係。

許宇甄表示，國民黨支持還錢於民，也支持讓人民儘早拿到一萬元。民進黨如果真的怕人民領不到錢，行政院就應把普發現金相關預算及早送請立法院處理，國民黨團也可以主動提出依「預算法」第54條同意先行動支。能解決的事情就依法解決，不要故意把1萬元跟整本數兆元總預算綁在一起，再拿人民的錢逼國會放棄監督。

許宇甄批，最荒謬的是，去年國民黨主張普發1萬元，賴清德反問「發一萬能幹嘛？買個菜就沒了」，民進黨更一路扣上買票、窮台等帽子；如今民進黨自己搶著發，不只改口叫做「全民共享」，還反過來警告國民黨「不要擋預算」。「昨天說不能發的是你，今天搶著發的是你，現在又想把發不發得成的責任推給國民黨。」

許宇甄強調，支持普發現金，不等於行政院其他預算可以免除國會監督。該刪的浮濫預算照樣要刪，該說明的政策照樣要說明，普發一萬元則可以依法尋求先行動支。「1萬元歸1萬元，總預算歸總預算」，民進黨不要再玩政治綁架。國民黨不會擋人民領錢，但更不會因為行政院拿一萬元當政治人質，就放棄憲法賦予立法院的預算審議權。