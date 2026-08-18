全民普發1萬元遭在野批評 立委劉建國籲朝野團結再造紅利於民

賴清德總統昨天宣布明年普發現金1萬元，引起在野批評執政黨雙標。立委劉建國今天表示， 在野黨過去口口聲聲主張「經濟成果全民共享」，如今批判豈不是自相矛盾，對於普發現金列入明年度總預算，他期待朝野應要團結一致，切勿重演總預算卡關的惡例，讓全民共享AI紅利。

劉建國今天參加莿桐鄉一場農產發表會，受訪時指出，AI產業帶來台灣經濟成長，賴總統秉持全民共享推動德政，宣布普發一萬元後卻又遭在野無情批判，對照在野過去所主張「經濟成長全民共享」的訴求，如今這樣批判豈不是自相矛盾、打臉自己。

他說，台灣好不容易能走到整體經濟穩定成長，期許朝野能持續團結，讓政經更穩定，才可創造更多果實與全民共享。好事情也應多多給予肯定，不是一再無端抹黑，相信人民眼睛都是雪亮的。

他指出，年度過了近三分之二總預算才完成三讀，這也創下前所未見先例，對國家政經穩定造成傷害，此種事不應再發生。因此呼籲，明年普發一萬元編列中央總預算案，朝野各黨應以民生福祉為重，攜手合作如期在今年度內順利三讀通過，讓國人能及早、順利領取，共享台灣AI經濟成長帶來的紅利果實。