快訊

「竹知了」迷因愈禁愈火 華為硬槓網民災難級公關翻車

塔利班重返五週年！歐洲國家面臨遣返阿富汗難民的棘手問題

台積電F20廠爆工安意外 22歲男遭500多公斤配電盤壓死

聽新聞
0:00 / 0:00

全民普發1萬元遭在野批評 立委劉建國籲朝野團結再造紅利於民

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
全民普發一萬元AI紅利遭在野批判，劉建國籲朝野團結再造紅利於民。記者蔡維斌／攝影
全民普發一萬元AI紅利遭在野批判，劉建國籲朝野團結再造紅利於民。記者蔡維斌／攝影

賴清德總統昨天宣布明年普發現金1萬元，引起在野批評執政黨雙標。立委劉建國今天表示， 在野黨過去口口聲聲主張「經濟成果全民共享」，如今批判豈不是自相矛盾，對於普發現金列入明年度總預算，他期待朝野應要團結一致，切勿重演總預算卡關的惡例，讓全民共享AI紅利。

劉建國今天參加莿桐鄉一場農產發表會，受訪時指出，AI產業帶來台灣經濟成長，賴總統秉持全民共享推動德政，宣布普發一萬元後卻又遭在野無情批判，對照在野過去所主張「經濟成長全民共享」的訴求，如今這樣批判豈不是自相矛盾、打臉自己。

他說，台灣好不容易能走到整體經濟穩定成長，期許朝野能持續團結，讓政經更穩定，才可創造更多果實與全民共享。好事情也應多多給予肯定，不是一再無端抹黑，相信人民眼睛都是雪亮的。

他指出，年度過了近三分之二總預算才完成三讀，這也創下前所未見先例，對國家政經穩定造成傷害，此種事不應再發生。因此呼籲，明年普發一萬元編列中央總預算案，朝野各黨應以民生福祉為重，攜手合作如期在今年度內順利三讀通過，讓國人能及早、順利領取，共享台灣AI經濟成長帶來的紅利果實。

劉建國 朝野 在野 普發一萬

延伸閱讀

賴總統普發1萬 李彥秀：民進黨為2028備戰的「政策銀彈」

「買個菜就沒了」 蔣萬安反諷：應普發2萬元

AI紅利共享 賴總統：明年普發現金1萬

陳其邁支持普發1萬 盼建設高雄為大南方新矽谷的核心樞紐

相關新聞

全民普發1萬元遭在野批評 立委劉建國籲朝野團結再造紅利於民

賴清德總統昨天宣布明年普發現金1萬元，引起在野批評執政黨雙標。立委劉建國今天表示， 在野黨過去口口聲聲主張「經濟成果全民共享」，如今批判豈不是自相矛盾，對於普發現金列入明年度總預算，他期待朝野應要團結一致，切勿重演總預算卡關的惡例，讓全民共享AI紅利。

民進黨團：盼明年過年前拿到普發一萬紅包 看總預算能不能通過

賴清德總統昨宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄表示，希望可以在明年過農曆年前拿到紅包，不過這要看總預算案能不能在明年一月通過。

政院不副署成憲政僵局 監委被提名人侯廷昌：若就任將調查

立法院全院委員會今天針對監察委員人事同意權，進行全院委員會審查。民眾黨立委陳清龍詢問，對於行政院不副署立院三讀法案所造成的憲政僵局，若就任監委，是否立案調查？監委被提名人侯廷昌表示，立案調查是肯定要。

賴總統宣布明年發1萬 李桐豪酸太少籲加碼：如領「清算股利」

賴清德總統昨日宣布普發現金1萬元。前立委李桐豪今日透過臉書發文酸「1萬嫌太少、愈多愈好」，並呼籲在野黨繼續加碼。李表示，既然為政者不在意財政紀律與永續經營，他舉雙手贊成還錢於民，收下這筆錢就如同領取企業倒閉時的「清算股利」。

爭取追加預算撥補！台電：中東戰事氣價飆漲 估發電成本增逾1200億元

在2026年中央政府總預算案三讀通過後，行政院現規畫2026年追加預算。台電18日表示，中東戰事推升國際能源價格，中油對發電用天然氣調得高降得少，台電估計今年全年因氣價調升發電成本增加逾1200億元，希望獲得政府撥補，穩定台電營運、以及民生物價。

賴清德明年普發每人1萬遭批雙標 侯友宜：預算編列須經立院嚴格把關

總統賴清德昨天宣布明年普發現金每人1萬元，在野黨痛批民進黨雙標要求道歉。新北市長侯友宜今天表示，總預算編列一定要先投資公共建設、社會福利及守護國家安全，行有餘力才來普發現金，同時預算的編列一定要經過立法院嚴格把關審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。