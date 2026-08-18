民進黨團：盼明年過年前拿到普發一萬紅包 看總預算能不能通過

賴清德總統昨宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄表示，希望可以在明年過農曆年前拿到紅包，不過這要看總預算案能不能在明年一月通過。

民進黨團書記長范雲重申說，普發現金一萬元不會以特別預算的方式編列，而是編入總預算案中。

賴總統昨宣布，決定明年普發現金新台幣一萬元，讓全民共享經濟成長成果，莊瑞雄18日呼籲何時發現金，財政部一定要做規畫，發現金的作業程序，行政院務必要做說明。

不過，莊瑞雄也說，倘若116年度總預算案沒有通過，就不會有錢，所以立法院要先通過總預算案，看總預算案通過的時間點，行政部門必須提前作業，財政部要計算作業時間和發現金的期程，期待明年過年前可以拿到紅包。

但是莊瑞雄提醒說，必須看總預算案到底在明年一月的時候有沒有辦法通過。

至於普發現金的預算會如何編列？范雲指出，不會以特別預算的方式，而是編入總預算案中；莊瑞雄則說，會動用到116年的歲計賸餘來編列，不過他也說，尊重行政院編列的方式，黨團的主張就是守住財政紀律。