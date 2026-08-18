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政院不副署成憲政僵局 監委被提名人侯廷昌：若就任將調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院今天舉行全院委員會議，審查監委被提名人，被提名人侯廷昌出席。記者曾原信／攝影
立法院今天舉行全院委員會議，審查監委被提名人，被提名人侯廷昌出席。記者曾原信／攝影

立法院全院委員會今天針對監察委員人事同意權，進行全院委員會審查。民眾黨立委陳清龍詢問，對於行政院不副署立院三讀法案所造成的憲政僵局，若就任監委，是否立案調查？監委被提名人侯廷昌表示，立案調查是肯定要。

侯廷昌指出，該議題衝突是在於，憲法並沒有明文規定，行政院長如果不副署，會有什麼法律效果；且在另外條文又指出，政院要向立院提復議，若復議失敗就要接受。這兩個條文要怎麼去看，當中有很多方面說法。

侯廷昌說，若能就任監委，肯定會立案調查，因為當行政權和立法權兩方面產生衝突時，到底其他憲政機關有沒有其他幫忙解決的機制，這是老百姓很關心的。

國民黨立委邱若華詢問，社會長期認為監察院有權無力、只查基層，不敢碰大官，是否不認同這些批評？侯廷昌表示，「我認同。」侯也說，監院有幾點一定要改革，立案制度要透明，立案與否要公開，立案理由要適度說明，進度也要讓陳情人知道；監委在彈劾審查會上，若不贊成彈劾要具理由，且公開讓人民檢驗。

第六屆監委林郁容、高涌誠、葉宜津在卸任前介入「大同炒股案」也備受關注。民進黨立委林淑芬指出，這三位監委透過調查報告，聲稱大同炒股案當事人鄭文逸遭受不白之冤，要求相關院檢研議平反，卻被發現引用的3名專家陳世淙、吳燦、劉連煜竟分別是鄭的律師、同案被告律師的父親、被告自行委請的學者。

林淑芬批評，監委完全不顧利益迴避，還公開要求院檢要研議平反，這根本藉由監院在司法上產生「四級四審制」，如同足球的裁判，跑到棒球場去說這是好球、壞球，監委是否撈過界？

侯廷昌表示，該案調查的架構、利益迴避、監委自律規範可能都有問題，這份調查報告公信力不高，專家學者應該要做到自我揭露，揭露和這些陳情人之間的關係；以該案來說，為什麼可以藉由監委的嘴巴講出原陳情人想要講的話，進而要讓院檢繼續審判，等於有點公器私用，所以他才會說，公信力並不高。

侯廷昌指出，但監委調查報告，確實也沒有拘束力；林淑芬回應，那是另一回事，但它有行政權威性。

副署 監委 憲政

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