賴總統宣布明年發1萬 李桐豪酸太少籲加碼：如領「清算股利」

賴清德總統昨日宣布普發現金1萬元。前立委李桐豪今日透過臉書發文酸「1萬嫌太少、愈多愈好」，並呼籲在野黨繼續加碼。李表示，既然為政者不在意財政紀律與永續經營，他舉雙手贊成還錢於民，收下這筆錢就如同領取企業倒閉時的「清算股利」。

賴清德昨宣布「AI紅利，全民共享」，將在明年普發現金1萬元。對此，李桐豪說，看到賴清德宣布明年要每人發新台幣1萬元的消息，第一反應是「好啊！或許1萬元還嫌太少」，希望在野黨可以再繼續加碼。

李桐豪指出，作為一位曾經是台灣最早關心國家債務的立法委員，他現在的態度是，既然為政者早已不把國家當作企業般的永續經營，他又何必多管閒事在意政府的財政紀律？所以，政府推動小小的財富重分配，還給人民納稅錢，他舉雙手歡迎，而且還給人民的錢愈多愈好。

李桐豪表示，就讓台灣債務累累，讓台灣政府成為負擔而不是資產，這樣台灣對世界的吸引力就愈小。這1萬元，他收了，因為這就等同企業清算時的「清算股利」。