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爭取追加預算撥補！台電：中東戰事氣價飆漲 估發電成本增逾1200億元
在2026年中央政府總預算案三讀通過後，行政院現規畫2026年追加預算。台電18日表示，中東戰事推升國際能源價格，中油對發電用天然氣調得高降得少，台電估計今年全年因氣價調升發電成本增加逾1200億元，希望獲得政府撥補，穩定台電營運、以及民生物價。
外界預期，台電若能獲得政府撥補，今年10月電價有望凍漲。
台電表示，台電天然氣發電占比逾四成七，天然氣採購來源中油，今年來中油對電業氣價足額反映。中油4月調升41.58%，創史上單月最大漲幅，5月再調9.34%，6月凍漲、7月調降，8月又漲9.91%，每立方公尺牌價來到21.4601元。
台電副總蔡志孟表示，中油在5月調漲氣價後，推估今年全年天然氣成本1200億元。但8月又調漲一波，會使台電天然氣發電成本再往上增加。台電除希望爭取政府撥補，也希望中東戰事能趨緩，使天然氣價格下降。
台電今日上午舉行「提升城市電力韌性」記者會，媒體詢問台電政府撥補及10月電價議題，台電作上述表示。
台電發言人黃美蓮表示，依據中油公司公告之發電用天然氣牌價，已於今年4、5月大幅調漲電業用戶天然氣價格，合計調漲逾50%。台電統計，今年至6月止，台電天然氣燃料支出較中東戰前共增加約420億元。接著，中油8月起電業用戶天然氣價格再調漲9.91%，台電預估每月燃料支出較中東戰前增加約150億元。
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