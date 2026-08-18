賴清德明年普發每人1萬遭批雙標 侯友宜：預算編列須經立院嚴格把關

總統賴清德昨天宣布明年普發現金每人1萬元，在野黨痛批民進黨雙標要求道歉。新北市長侯友宜今天表示，總預算編列一定要先投資公共建設、社會福利及守護國家安全，行有餘力才來普發現金，同時預算的編列一定要經過立法院嚴格把關審議。

賴清德昨天宣布明年將普發每人1萬元現金，新北市國民黨議員表示過去藍白陣營在立法院推動普發1萬元照顧基層民生時，民進黨上至立院黨團、下至側翼，排山倒海抨擊這是債留子孫、違憲違法，立委沈伯洋甚至痛批藍白普發現金是共產黨窮台、統一步驟。賴清德如今宣布普發現金，是否願意替過去民進黨的抹黑論述道歉？嚴正呼籲執政黨停止雙標抹黑。

侯友宜今天上午出席115年度新北市里環境認證頒獎典禮被問及時表示，總預算編列應該有優先順序，一定要先想到投資未來，不管是公共建設、社會福利以及國家安全的守護等一定要先做到位，行有餘力才來普發現金，帶動消費型經濟。

侯友宜說，用這樣的一個方式才能讓預算編列能夠完整，同時預算的編列一定要經過立法院嚴格把關審議，實際呈現出國家未來的發展、經濟產業的帶動，以及照顧社會上各族群。