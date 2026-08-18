綠稱在野普發現金是舉債 許宇甄批雙標：賴政府照抄還搞政治障眼法

賴清德總統昨宣布「AI紅利，全民共享」，將在明年普發現金1萬元，引發在野黨批評，但有匿名綠營人士指，2025年在野黨主張普發1萬元是舉債普發。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，藍營主張普發1萬遭抹黑舉債，如今賴政府照抄卻包裝成全民共享，是將政策立場轉彎的雙重標準與政治障眼法。

許宇甄表示，民進黨匿名黨政人士聲稱，2025年在野黨主張普發1萬元是「舉債發錢」，如今賴政府則是「實質零舉債、全民共享」，根本是移花接木、重新發明歷史。難道行政院以為換個包裝、換套說詞，全台灣人民就會集體失憶？

許宇甄指出，2025年的普發現金從來不是單獨編列一筆「舉債發錢」，而是納入總額5450億元的韌性特別條例。整包支出涵蓋產業、勞工、農業、健保、勞保、弱勢照顧、國土防衛及資通設備等11大項，普發現金只是其中之一。

許宇甄說明，當時行政院估算可運用歲計賸餘4436億元，以5450億元扣除後尚差1014億元，卓榮泰便把這1014億元直接扣到普發現金頭上。請問哪一條法律、哪一張預算表寫著「1014億元全部由普發造成」？把整桌菜的帳全部算在一道菜上，這不是財政專業，而是政治障眼法。

許宇甄表示，如果民進黨的邏輯成立，只要整體特別預算存在舉債，任何支出都可以叫「舉債」，那國土防衛是不是「舉債國防」？健保、勞保撥補是不是「舉債社福」？農業支持是不是「舉債救農民」？為何只有普發現金被特別貼上「舉債」標籤？原因很簡單，因為去年是國民黨主張，所以民進黨先抹黑再說。

許宇甄質疑，賴清德去年說「發1萬能幹嘛？買個菜就沒了」，卓榮泰一邊喊違憲、一邊喊舉債，沈伯洋也鬼扯「先窮台、再統一」。如今賴政府自己要發，昨天的「買票、賣台、窮台」，一夜之間竟洗白成「AI紅利、全民共享」。同樣是發一萬元，在野黨發叫債務，民進黨發就變紅利。這不是雙重標準，什麼才叫雙重標準？

許宇甄強調，國民黨的立場始終一致：政府連年超徵、有財政餘裕，就應還錢於民。真正180度轉彎的是民進黨。賴政府與其忙著替自己「昨日反對、今日照抄」找漂亮藉口，不如回答人民最簡單的問題，究竟是台灣的財政邏輯突然變了，還是民進黨的民調讓賴清德突然發現，一萬元其實不只可以買菜，還可以買回自己去年丟掉的政策立場？