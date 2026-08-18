李遠指預算刪凍如滅族滅文化 鄭正鈐批扣帽子：扭曲國會監督

文化部115年度預算遭刪10億、凍3.86億，文化部長李遠批此舉傷害文化工作者及台灣對外發聲的能力，更以滅族滅文化形容。國民黨立委鄭正鈐表示，立院依法審議爭議預算僅刪3.38%，李遠卻扣上「仇視台灣文化」帽子，是自我神聖化並扭曲監督本質。

鄭正鈐說，文化部115年度主管預算原編約296億元，立法院刪減約10億元，占3.38%；另有3.86億元只是凍結，並非直接刪除。面對這樣的審議結果，李遠竟然指控國民黨「不是討厭我，是討厭整個台灣的文化」。立法院刪減一個部會3.38%的預算，怎麼會被擴張成對台灣文化的仇視？李遠把自己看得太大，也把台灣文化看得太小。

鄭正鈐表示，李遠不但自我神聖化，儼然把自己當成台灣文化的代表，更把國會刪減、凍結預算汙衊為仇視台灣文化。按照這套傲慢的邏輯，難道只有照單全收文化部提出的每一筆預算，才算支持台灣文化？只要質疑預算合理性，就會被扣上「反文化」的帽子？

鄭正鈐指出，文化部115年度預算原本就存在多項爭議，包括旅運費大幅增加、媒體宣導經費使用是否合理、「文化黑潮」計畫與既有業務的關係不清，以及TaiwanPlus國際傳播成效受到質疑等。

鄭正鈐強調，立法院針對這些爭議項目刪減或凍結預算，是依法行使預算審議權。把國會監督說成「討厭台灣文化」，不只是扭曲預算審議的本質，更是把「台灣文化」當成壓制不同意見的政治武器。