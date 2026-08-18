快訊

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

手機退熱貼不是智商稅！她實測演唱會讚4好處又便宜 網急買：留友留己看

聽新聞
0:00 / 0:00

李遠指預算刪凍如滅族滅文化 鄭正鈐批扣帽子：扭曲國會監督

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐。圖／鄭正鈐國會辦公室提供
國民黨立委鄭正鈐。圖／鄭正鈐國會辦公室提供

文化部115年度預算遭刪10億、凍3.86億，文化部長李遠批此舉傷害文化工作者及台灣對外發聲的能力，更以滅族滅文化形容。國民黨立委鄭正鈐表示，立院依法審議爭議預算僅刪3.38%，李遠卻扣上「仇視台灣文化」帽子，是自我神聖化並扭曲監督本質。

鄭正鈐說，文化部115年度主管預算原編約296億元，立法院刪減約10億元，占3.38%；另有3.86億元只是凍結，並非直接刪除。面對這樣的審議結果，李遠竟然指控國民黨「不是討厭我，是討厭整個台灣的文化」。立法院刪減一個部會3.38%的預算，怎麼會被擴張成對台灣文化的仇視？李遠把自己看得太大，也把台灣文化看得太小。

鄭正鈐表示，李遠不但自我神聖化，儼然把自己當成台灣文化的代表，更把國會刪減、凍結預算汙衊為仇視台灣文化。按照這套傲慢的邏輯，難道只有照單全收文化部提出的每一筆預算，才算支持台灣文化？只要質疑預算合理性，就會被扣上「反文化」的帽子？

鄭正鈐指出，文化部115年度預算原本就存在多項爭議，包括旅運費大幅增加、媒體宣導經費使用是否合理、「文化黑潮」計畫與既有業務的關係不清，以及TaiwanPlus國際傳播成效受到質疑等。

鄭正鈐強調，立法院針對這些爭議項目刪減或凍結預算，是依法行使預算審議權。把國會監督說成「討厭台灣文化」，不只是扭曲預算審議的本質，更是把「台灣文化」當成壓制不同意見的政治武器。

鄭正鈐 李遠 預算

延伸閱讀

聯合報黑白集／幫李遠算筆帳

國務機要費遭全數刪凍 總統府四點聲明

【重磅快評】刪1千萬影響國家運作？賴清德先問蕭美琴

獲政院文化獎 徐仁修：80歲到世界最蠻荒之地 廖慶松：剪接是呼吸的藝術

相關新聞

綠稱在野普發現金是舉債 許宇甄批雙標：賴政府照抄還搞政治障眼法

賴清德總統昨宣布「AI紅利，全民共享」，將在明年普發現金1萬元，引發在野黨批評，但有匿名綠營人士指，2025年在野黨主張普發1萬元是舉債普發。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，藍營主張普發1萬遭抹黑舉債，如今賴政府照抄卻包裝成全民共享，是將政策立場轉彎的雙重標準與政治障眼法。

爭取追加預算撥補！台電：中東戰事氣價飆漲 估發電成本增逾1200億元

在2026年中央政府總預算案三讀通過後，行政院現規畫2026年追加預算。台電18日表示，中東戰事推升國際能源價格，中油對發電用天然氣調得高降得少，台電估計今年全年因氣價調升發電成本增加逾1200億元，希望獲得政府撥補，穩定台電營運、以及民生物價。

賴清德明年普發每人1萬遭批雙標 侯友宜：預算編列須經立院嚴格把關

總統賴清德昨天宣布明年普發現金每人1萬元，在野黨痛批民進黨雙標要求道歉。新北市長侯友宜今天表示，總預算編列一定要先投資公共建設、社會福利及守護國家安全，行有餘力才來普發現金，同時預算的編列一定要經過立法院嚴格把關審議。

李遠指預算刪凍如滅族滅文化 鄭正鈐批扣帽子：扭曲國會監督

文化部115年度預算遭刪10億、凍3.86億，文化部長李遠批此舉傷害文化工作者及台灣對外發聲的能力，更以滅族滅文化形容。國民黨立委鄭正鈐表示，立院依法審議爭議預算僅刪3.38%，李遠卻扣上「仇視台灣文化」帽子，是自我神聖化並扭曲監督本質。

張景森：普發現金成各黨競價爛戲 但想不出更好計畫就發吧

賴清德總統宣布明年普發現金一萬元。行政院前政務委員張景森表態贊成。他說，普發現金對任何政黨都難形成真正的政治紅利，只會變成不斷加碼的競價循環，是一部已經知道劇情的爛戲，但把錢還給老百姓，總比政府絞盡腦汁想出更浪費錢的計畫好，再次暗酸北宜高鐵。

普發1萬元包裹明年度總預算 民眾黨團：從嚴審查 不會放水

行政院會預計本周通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統昨天率先宣布「明年普發現金1萬元」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，行政院將普發現金的經費包裝在明年度總預算案，「民眾黨團絕對從嚴審查，不會因此就放水，好像一定會通過。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。