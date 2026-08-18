張景森：普發現金成各黨競價爛戲 但想不出更好計畫就發吧

賴清德總統宣布明年普發現金一萬元。行政院前政務委員張景森表態贊成。他說，普發現金對任何政黨都難形成真正的政治紅利，只會變成不斷加碼的競價循環，是一部已經知道劇情的爛戲，但把錢還給老百姓，總比政府絞盡腦汁想出更浪費錢的計畫好，再次暗酸北宜高鐵。

賴政府宣布，2027年中央政府總預算將增列2357億元，用於普發每人1萬元，原因為今年經濟成長亮眼，要讓AI紅利，全民共享。

張景森今日在臉書發文分析，執政黨的政治算盤其實不難理解。以前普發現金是藍白的牌，民進黨反對，理由是有更重要的事情要做；現在乾脆主動出牌，搶在在野黨前面宣布普發一萬，至少先取得議題的主動權，但先出牌的人未必會贏，最簡單的反制方式就是加碼。

張景森表示，這時球反而回到民進黨手上，接受加碼，在野黨可以說「多出來的是我們爭取的」，拒絕加碼，在野黨可以說「政府有錢卻不肯給人民」，如果因此延誤發放，在野黨也可以說「不是我們不讓政府發，是政府發得太少」，這就是普發現金最大的政治問題，一旦進入政黨競價，就沒有任何政黨能夠壟斷政治紅利。

此外，張景森提到，老百姓拿到一萬元，未必會因此感謝哪個政黨，因為這是國家、納稅人的錢；拿錢高興和投票給誰是兩回事，選民投票看的還是經濟、物價、房價、兩岸關係、政府表現，及候選人好不好。很少有人在一年後走進投票所時突然想到，「去年他給過我一萬元，所以這一票應該還給他。」

張景森說，普發現金最大的政治效果可能是，大家都很高興，把錢拿走，沒有人特別感謝誰。更麻煩的是，發過幾次後，驚喜變成理所當然，這就是現金政治的困境；以前發6000元覺得不少，後來發1萬元，下次可能會開始問「為什麼不是1萬五」，第一次是紅包，第二次是期待，第三次就變成應得的權利，變成政府走不出來的財政陷阱。

張景森指出，2000多億元發下去，幾個星期後錢花掉了，政治上的感謝也很快消失，選票卻未必增加。如果有人把普發現金當成選舉如意算盤，他勸大家最好算清楚一點，2000多億元人人都要，但這筆錢可能連票都買不到，即使買得到，也是成本最高的買票方法之一。

他說，奉勸各政黨早點跳出這場「你一萬、我一萬五、他兩萬」的競價遊戲，政府沒有更重要的事情需要做？交通要改善、托育長照要補強、住宅要解決、教育醫療要投資、國防韌性要提高，哪項不需要錢？有能力的政府應證明自己有辦法把2000多億元，用在更有價值的地方。

話鋒一轉，張景森說，如果政府想不出來什麼更值得做的事，把錢還給老百姓不是什麼壞事。自從政府決定要興建北宜高鐵後，他更相信把錢留給政府胡搞建設，有可能最後想出來的是莫名其妙的蚊子館、效益可疑的大建設，或幾千億元花下去，十年以後才發現根本沒什麼用，不如一開始就把錢還給老百姓。至少老百姓拿到一萬元，愛吃飯、旅遊、繳房租、買東西、存起來，都是自己的選擇。

他表示，他不反對普發現金，但各政黨千萬不要把它想成什麼高明的政治操作，更不要以為發了一萬元，老百姓就欠你一張選票。政府如果有更重要、更值得做的事情，就應把錢好好拿去做。如果想不出來那就發吧，至少把錢還給老百姓，總比政府絞盡腦汁想出更浪費錢的計畫好。