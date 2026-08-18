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普發1萬元包裹明年度總預算 民眾黨團：從嚴審查 不會放水

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天宣布明年普發現金1萬元。聯合報系資料照
賴清德總統昨天宣布明年普發現金1萬元。聯合報系資料照

行政院會預計本周通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統昨天率先宣布「明年普發現金1萬元」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，行政院將普發現金的經費包裝在明年度總預算案，「民眾黨團絕對從嚴審查，不會因此就放水，好像一定會通過。」

賴總統昨天表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下39年以來新高紀錄，因此決定明年普發現金新台幣1萬元，希望讓全民共享經濟成長成果。至於普發現金1萬元發放時程，知情人士說明，立法院何時三讀通過總預算案將是是關鍵因素之一，目前仍然難以預料。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，針對普發現金議題，陳清龍受訪時說明，賴總統宣布要普發現金1萬元，行政院將其包裝在明年度總預算案，民眾黨團絕對從嚴審查，「不會因為賴總統要普發1萬元，民眾黨團就要放水、一定會通過，我們絕對從嚴審查。」

民眾黨主席黃國昌會前受訪時表示，當國家稅收超出原本經濟預期，還稅於民本來就是該做的事，尤其現在很多中產階級、勞工家庭及三明治世代，大家的生活都過得非常辛苦，然而在野黨去年推動還稅於民，民進黨聲稱是中共同路人的行徑，民進黨雙標至極無以復加。

黃國昌說，不管在野黨做什麼事情，執政黨都要全部先抹黑，甚至還打成中共同路人，結果換成執政黨自己做，結果通通都沒有問題，民進黨應該先自行回顧，「這種雙標至極的行為，才是人民對執政黨不滿的地方。」

包裹 民眾黨團 總預算 普發一萬

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