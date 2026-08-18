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AI紅利共享 賴總統：明年普發現金1萬

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷／台北報導
「AI紅利，全民共享。」賴清德總統昨天表示，明年將普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果（圖）。記者潘俊宏／攝影
「AI紅利，全民共享。」賴清德總統昨天表示，明年將普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果（圖）。記者潘俊宏／攝影

行政院周四預計通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統昨第二度聽取政院簡報後表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下卅九年以來新高紀錄，明年度總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列二三五七億元普發現金每人一萬元，讓「ＡＩ紅利，全民共享」。

若年底前通過預算 最快明年春節前可領

行政院長卓榮泰表示，此次預算籌編達成歲入歲出平衡、實質無舉債，政府累積債務餘額比率創精省以來十年新低，基於財政紀律良好前提，明年度總預算歲入實質成長四三一億元，加上歲入歲出賸餘一九二九億元，合計二三六○億元，將編列二三五七億元用於提供國民一萬元ＡＩ紅利，不排擠明年各項施政及預算規畫，將撥補勞保基金一三○○億元、撥補健保基金六百億元，確保人民福祉與國家發展，維持均衡永續成長。

過去普發現金法源依據，多由特別條例授權發放，針對此次發放現金法律依據，以及何時發放等執行細節，行政院稱最快周四一併說明。但有政院人士透露，若立院能在年底前順利通過總預算案，國人最快可在明年農曆春節前領到萬元現金。

對於賴總統拋出明年普發一萬元現金，在野紛表示，支持經濟成果還給人民，甚至有加碼主張。不過，在野更強烈質疑，賴政府過去批評藍營主張普發現金，如今根本是雙標。黨政人士則表示，兩者本質不同，國民黨過去是舉債，如今政府是因經濟帶動稅收，籌編完預算仍有餘裕，才決定普發ＡＩ紅利。

經濟成果 全民分享 「AI紅利，全民共享。」賴清德總統（圖）昨天表示，明年將普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／總統府提供
經濟成果 全民分享 「AI紅利，全民共享。」賴清德總統（圖）昨天表示，明年將普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／總統府提供

賴總統表示，兩周前他第一次聽取明年度中央政府總預算案報告，當時他提到，要在財政穩健的基礎上，兼顧國家安全、經濟發展與人民照顧，也要讓經濟成長的成果由全民共享；今年上半年的經濟成長率達百分之十四點一五，是半世紀以來同期最強表現，今年全年經濟成長率，也從原先的百分之九點六四上修到百分之十一點○五，可望創下卅九年以來新高的紀錄，「這樣亮眼的數字，是全體台灣人民一起打拚的成果」。

國防預算破兆 賴說投資國防是投資和平

普發現金一萬元，是否影響財政？賴總統強調，普發現金納入整體預算後，明年度總預算仍然維持收支平衡，債務淨額沒有增加，「分享經濟成長的果實，也守住國家財政的紀律」。

至於明年度整體國防預算，賴總統說，包括年度預算和特別預算，將首度突破兆元，達一兆一二二五億元，持續超過ＧＤＰ百分之三，展現台灣強化自我防衛的決心。他說，投資國防，就是投資和平，政府會持續打造更堅實的防衛力量，維護台海和區域的和平穩定。另外，明年度的科技發展計畫達二二九二億元，比今年增加百分之十二點七。其中「ＡＩ新十大建設」編列四○六億元，持續投入科研、算力、人才及關鍵技術。

普發現金 賴清德 半導體 普發一萬

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