賴總統稱明年中央對地方財源挹注增 地方：希望不是包裝的話術

「幾項數字包裹在一起，很容易讓人混淆，希望這不是包裝的話術。」針對賴總統說明年度中央對地方財源的挹注比今年增加一九二九億元，新北市財政局長陳榮貴表示，整體稅收增多，地方獲得統籌分配稅款本來就要變多，中央說要擴大對地方支持，關鍵就看一般性補助款、計畫型補助款是否「有感」增多，希望別說得好聽，卻讓地方空歡喜一場。

台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁則呼籲立法院應加速審議通過明年度行政院總預算，讓攸關地方發展及民生建設經費如期到位，避免影響地方建設推動。

台中市府表示，二○二五年全國計畫型補助總額二九五四億元，修法後今年驟降至三○八億元，即使明年中央挹注地方財源增加一九二九億元，仍不足彌補先前缺口。另外，中央推動各項照顧政策，例如「○至六歲國家一起養」，應避免「中央請客地方埋單」，不該要求地方編列配合款。

台中市財政局以台中市為例，統籌分配稅款增加三○六億元，但行政院又大砍台中地方補助一三九億元，扣除後實質幫助有限。

桃園市政府表示，受財劃法調整影響，中央今年未補助地方教育經費，希望中央能恢復，包括學校午餐三章一Ｑ食材獎勵金等五億四千多萬元，以及校園水電費補助、冷氣電費及維護費二億九千多萬元，國中小校園環境改善二億餘元。

雲林縣長張麗善呼籲賴清德總統，既然有經濟成長成果，就應把資源投入人民及地方長期建設；財劃法修法已通過，中央就應依制度給予各縣市應有的財源，不應任意刪減，把原本中央負責的政策不斷下放地方執行，卻沒提供相應財源。