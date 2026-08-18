明年預算 賴總統：地方補助比今年多1929億

行政院周四預計通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統昨表示，明年度中央對地方財源的挹注，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，將達到一兆三五七九億元，比今年增加一九二九億元，中央要跟地方攜手合作，讓地方政府有更多能力做建設、拚發展、顧民生。

賴總統昨二度聽取政院報告明年度總預算簡報，他說，將擴大對地方支持，中央地方合作，打造台灣好生活；明年度中央對地方財源的挹注將比今年增加一九二九億元。

賴總統指出，從二○一六年中央政府總預算歲出約一點九兆元，到明年度三兆九二六六億元，十年來歲出規模翻倍，正表示台灣的國力倍增、國力提升，要反映在國家的安全與競爭力，也要落實在人民生活的進步。

他強調，要加速公共建設，落實均衡台灣。明年度公共建設整體經費達七二八八億元，均衡台灣計畫編列一四七二億元；無論是看得見的軌道、生活圈道路，或是看不見的汙水下水道，預算都整體成長。

賴總統指出，從治水、供水到國土韌性，執政團隊會持續推動「六大區域產業及生活圈」計畫，放大建設量能、加速公共建設，也把產業及就業機會帶到更多地方，落實「均衡台灣」的目標。