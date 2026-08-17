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批賴政府政治雙標 藍委：拿人民的一萬元 綁架歷史新高總預算
賴清德總統宣布明年全民普發一萬元。國民黨立委鄭正鈐批評，支持普發一萬元，但不能拿人民的一萬元，綁架3.6兆元以上總預算的正常審查，更不該成為地方選舉的政治籌碼。國民黨立委翁曉玲也說，民進黨的昨非今是，再次證明其核心價值不是財政紀律，而是選票利益。
鄭正鈐說，賴總統宣布明年度總預算再增列2357億元普發一萬元，但原本歲出就已超過3.6兆、創歷史新高。距離11月28日地方選舉只剩三個多月，他預告接下來若總預算未完成三讀，恐怕很快就會出現「藍白卡總預算、卡普發一萬」的政治操作。
鄭正鈐說，國民黨支持普發一萬元，但不能拿人民的一萬元，綁架3.6兆元以上總預算的正常審查，更不該成為地方選舉的政治籌碼。
翁曉玲也說，去年國民黨提普發現金1萬元，被民進黨罵是債留子孫，現在賴清德選前再發1萬元，卻叫全民共享。民進黨這群人到底是改邪歸正，還是看苗頭不對，趕緊選前拿香跟拜？這種「昨非今是」的政治雙標與論述上的精神分裂，只是再次證明了民進黨的核心價值不是財政紀律，而是選票利益。
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