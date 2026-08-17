支持普發現金2萬 徐巧芯：福利全國一致、紅利全民共享

賴清德總統宣布，明年將普發現金一萬元。國民黨立委徐巧芯今天跟進台北市長蔣萬安主張「支持普發現金2萬元」，她認為，既然要發，就應該展現誠意，福利全國一致、科技紅利全民共享。

徐巧芯指出，台灣受惠於半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，「政府該把經濟成果還給人民」一向是國民黨的主張，國民黨不會為了反對而反對，拒絕政府與人民共享紅利，反而是大力歡迎民進黨跟進這樣的思維。

她也提醒民進黨，過去國民黨主張普發現金時，賴政府不僅百般阻擋、動輒宣稱違憲，賴清德甚至反問民眾「你不需要普發一萬元吧？」尤其是民進黨台北市長參選人沈伯洋。他曾把普發現金抹黑成中共的「窮台」政策，如今賴清德親自宣布普發現金，等於打臉沈伯洋，也證明國民黨長期主張的「經濟紅利全民共享」，不但不是窮台，並非中共同路人，更沒有違憲。請問，現在沈伯洋是要贊成還反對？

徐巧芯說，中央政府擁有超收稅收與整體財政資源，更應承擔責任，讓福利全國一致，不分縣市、不因居住地而有落差，讓全體國民公平共享國家發展成果，而不是把責任推給財政條件不同的地方政府。

至於為什麼是兩萬，徐巧芯說，數據可以證明「兩萬剛剛好」。根據財政部統計，今年上半年全國賦稅收入較去年同期增加1兆1623億元。普發一萬元需要2357億元，即使提高至兩萬元，所需約4714億元，仍不到增加稅收的「一半」。

因此，徐巧芯說，她支持普發現金兩萬元。經濟成長不應只是政府報告中的漂亮數字，更要讓承受高物價、高房價與生活壓力的人民真正有感。歡迎民進黨接受國民黨「還稅於民」的主張，但既然要發，就應該展現誠意：福利全國一致、科技紅利全民共享，普發現金兩萬元。