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普發現金1萬元 預計行政院、財政部最快20日說明

中央社／ 台北17日電

賴清德總統今天宣布將在116年度中央政府總預算中編列每人普發新台幣1萬元經費，外界關注細節何時出爐。知情人士指出，政院預計20日院會討論並通過116年度總預算案，預估最快20日可能提出相關說明，但仍要視財政部行政作業程序而定。

賴清德總統今天說，在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，決定116年度中央政府總預算歲出增列新台幣2357億元，用來明年普發現金，每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。行政院長卓榮泰並強調，普發1萬元不會排擠已排定的明年度各項施政及預算規劃。

外界關注普發現金時程、多久前出生可以領等細節，知情人士指出，政院預計20日院會討論並通過116年度總預算案，預估最快20日可能提出普發現金相關說明，但仍要視財政部行政作業程序而定；至於發放時程方面，立法院何時三讀通過總預算案也會是關鍵因素之一，目前仍難以預料。

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