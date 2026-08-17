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普發1萬張麗善樂見有錢花 籲賴清德落實財劃法：別右手給、左手刪

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善。聯合報系資料照
雲林縣長張麗善。聯合報系資料照

賴清德總統今天（17日）宣布明年將普發現金1萬元，讓全民共享AI紅利及經濟成長成果。雲林縣長張麗善表示，「有錢花大家都皆大歡喜」，她樂見普發現金，但認為既然國家有經濟成長紅利，更應加碼照顧弱勢、補足地方建設及醫療資源，不應只是一次性消費；她也質疑民進黨過去與現在對普發現金態度雙標，選舉在即宣布普發1萬元，有沒有賄選之嫌，仍有待社會檢視。

張麗善表示，過去在野黨提出普發現金時，民進黨總是想盡辦法扭曲、貼標籤、轉移焦點，如今相同政策卻成為賴清德的政見，難免讓人質疑是否有討好選民的考量。

張麗善強調，她不反對普發現金，「有錢花大家皆大歡喜、樂觀其成」，既然政府宣稱這筆錢來自AI紅利及經濟成長，更應思考如何讓不同階層都能受惠，AI紅利已經造成M型社會，有人一天就能賺很多錢，有人一個月收入卻不高，政府應針對弱勢族群加碼給予協助，讓真正需要的人更有感。

張麗善也呼籲賴清德，國家治理不能只看短線，既然有經濟成長成果，就應把資源投入人民及地方長期建設。她表示，財政收支劃分法既然已通過，中央就應依制度給予各縣市應有的財源，不應任意刪減，把原本中央負責的政策不斷下放地方執行，卻沒有提供相應財源，讓地方政府編列預算更加困難。

她指出，過去中央推動前瞻基礎建設計畫，如今相關計畫告一段落，生活圈計畫也沒有重新啟動，但地方建設需求並未因此消失。以雲林為例，仍有許多重大建設需要中央支持，尤其水利治理工程，過去有時中央只核定部分工程，造成中間留下缺口，一遇豪雨仍可能淹水，因此希望中央增加對地方基礎建設的補助。

張麗善也提出醫療平權、健保平等訴求。她表示，全國民眾都繳健保費，但雲林仍面臨醫師、病床及護理人力不足等問題，醫療資源不應因縣市財力不同而有所差異，既然國家有經濟成長成果，中央應考慮全國一致補助65歲以上長者及弱勢族群的健保費用，落實醫療平權。

她也建議中央全面補助營養午餐，讓孩子獲得更好的營養，同時降低年輕家庭的育兒負擔，讓國家經濟成長真正轉化為民眾生活上的實質支持。

張麗善強調，普發1萬元確實能讓民眾短期有感，但如果只是發一次現金，效果終究有限，尤其在選舉前宣布明年普發現金1萬元，有沒有賄選之嫌，相關疑慮有待社會檢視。

張麗善 賴清德 財劃法 普發現金

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