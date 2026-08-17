賴總統普發1萬 李彥秀：民進黨為2028備戰的「政策銀彈」

賴清德總統今天宣布，明年將普發現金1萬元。國民黨立委李彥秀表示，國民黨過去主張普發時被綠營質疑是「掏空國家」，如今民進黨自己推動就改口稱「全民共享」，再次展現政治雙標。賴總統與民進黨已經提早為2028年政權保衛戰備戰，準備充足的「政策銀彈」。

李彥秀指出，明年度總預算即將送到立法院前夕，賴總統突然宣佈「增列（明年度）歲出2357億元」普發現金1萬，顯見，整個決策過程非常倉促，過去普發現金多是以「編列特別條例」方式進行。此次編列在「年度預算」內，讓立法委員只能在行政院匡列的預算內進行審查，過去普發現金理由主要是稅收超徵或是刺激經濟，此次以「AI紅利，全民共享」為理由，並承諾明年度總預算仍維持收支平衡，債務淨額也沒有增加，但是去年度歲計賸餘僅1021億元，而明年度歲入上修至新台幣3兆9266億元，能否達成的確是一大挑戰。

李彥秀表示，除了明年度總預算將近1兆元，賴總統當作政治生命最重要的一戰，在野黨也必須謹慎因應，普發現金制度化目前仍在立法院進行黨團協商階段，行政院與財政部對制度化普發持保留態度，認為超額稅收應優先用於減少舉債，行政院與財政部還以「超額稅收應優先用於減少舉債，且未排富的普發恐難達成資源有效配置」為由反對，現在直接被賴總統打臉，朝野應該認真思考普發現金法制化。