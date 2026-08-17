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普發現金配合中共窮台？藍要沈伯洋道歉 本人稱標準一致：地方應加碼

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賴清德總統今宣布，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，決定增列歲出2357億元，明年普發現金每人1萬元。藍委王鴻薇質疑，曾將普發現金喊成「配合中共窮台政策」的民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋，應出面說明與道歉。聯合報系資料照
賴清德總統今宣布，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，決定增列歲出2357億元，明年普發現金每人1萬元。藍委王鴻薇質疑，曾將普發現金喊成「配合中共窮台政策」的民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋，應出面說明與道歉。聯合報系資料照

賴清德總統今宣布，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，決定增列歲出2357億元，明年普發現金每人1萬元。藍委王鴻薇質疑，曾將普發現金喊成「配合中共窮台政策」的民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋，應出面說明與道歉。沈反酸，「看來有人很緊張」，他的標準沒變，只要不要舉債、先顧弱勢、預算先編不舉債，他不但支持地方政府更依該原則加碼。

台北市長蔣萬安今質疑，當時藍白在立法院通過普發現金1萬元時，民進黨稱這是違憲、甚至還說這是「用你的錢買你的票」；現在賴總統宣布普發一萬元，賴總統、民進黨應該要跟國人，清楚的做一個說明，更稱認為賴總統應該要普發2萬元，不然就像他所說的「大家買個菜錢就沒了」。

立委王鴻薇也質疑，當初民進黨多位立委批評普發現金是「債留子孫、財政土石流」，沈伯洋甚至指控是「配合中共的窮台政策」，如今賴總統也宣布普發1萬元，請問沈伯洋「認不認為賴總統也是在配合中南海的窮台政策？」當初喊著「債留子孫」的綠營立委，如今要不要為當年的說詞道歉？沈伯洋曾稱自己是「正常人」就能選贏蔣萬安，但把還稅於民說成「配合中共窮台」的人，到底算什麼正常人？

沈伯洋指出，2024年國民黨大量濫砍預算並且要政府借錢普發且違反財政紀律，當時他提出普發要有三個標準，包含不要舉債、先顧弱勢、預算先編，如今2026年在三個原則都達標，AI帶動後確實有紅利，各種社福該顧也都顧了，行政院依法編列不舉債，「我不但贊成甚至各城市應依三大原則加碼。」

普發現金 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 王鴻薇

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