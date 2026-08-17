總統宣布普發1萬 鄭照新：樂觀其成「先把捷運補助40億還給台中人」

賴清德總統今天宣布，116年度每人普發現金1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。台中市副市長鄭照新表示，中央有財政餘裕、普發現金，市府樂觀其成，但既然財政狀況已有餘裕，就應把過去以財政困難為由刪減的重大建設經費「還給台中人」，不要讓台中重大建設，如捷運藍線因中央大砍96%補助款而延宕。

鄭照新表示，中央如果有能力普發現金，代表國家財政有一定餘裕，台中市民當然也期待，市府也樂觀其成。

但，既然有餘裕，過去中央承諾的重大建設經費應能夠盡速到位。鄭照新指出，台中捷運藍線就是最直接的例子，中央過去扣減約40億元經費，原本承諾的補助比例也從45%大幅縮減96%。

他說，捷運藍線是台中重要的軌道建設，也是台中市民殷切期待的交通建設，既然現在中央財政有餘裕，就應該把這筆經費還給台中，讓工程不要因中央補助款不足受到影響，更不能因此延遲建設進度。

鄭照新進一步表示，中央近期大力推動無人機、AI機器人等產業發展，相關預算在嘉義、台南等地一編就是上百億元，台中則是台灣精密機械、製造業的重要聚落，擁有關鍵產業鏈與大量精密工業強大需求，中央更應該把資源投入中台灣，也是中台灣未來產業發展之福。