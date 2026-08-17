民進黨宜蘭縣長參選人林國漳力挺賴總統普發現金1萬元 全民共享

賴清德總統今天宣布增列2357億元歲出預算，明年普發現金每人1萬元，對此宜蘭縣長參選人林國漳表示，全力支持賴總統的政策，把全民放在第一位，讓經濟紅利切實照顧每位鄉親。

賴總統今天喊出「AI紅利、全民共享」，他說，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，決定明年普發現金每人1萬元，普發1萬元後，明年度總預算仍維持收支平衡，債務淨額也沒有增加。

對此， 民進黨縣長參選人林國漳說，看見中央在財政健全、零實質舉債的前提下，落實「普發現金一萬元」，他全力支持，因為「全民共享、照顧全民」，正是他堅持的初心。

林國漳表示，經濟榮景不能只是冰冷數字，更該是走進每個家庭裡的溫暖，他做為全民縣長，鄉親生活是他最重視的，不只要看見科技大廠的亮眼光芒，更要全力接住傳統產業、觀光服務業、農漁民朋友及每位在基層默默揮汗打拚的勞工。

他強調，把國家的成果直接分享給人民是政府最溫暖的責任，他會持續站在大家身邊，守護每一戶家庭的踏實幸福，讓這份成長的紅利，真正化為基層鄉親最有感的生活後盾。