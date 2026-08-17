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賴總統加大對地方補助？新北市：是因稅收增加 非中央加碼

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
「AI紅利，全民共享！」，賴清德總統17日上午第二次在總統府聽取行政院「116年度中央政府總預算案」簡報後表示，明年將會普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／擷取自總統府FLICKER
「AI紅利，全民共享！」，賴清德總統17日上午第二次在總統府聽取行政院「116年度中央政府總預算案」簡報後表示，明年將會普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／擷取自總統府FLICKER

賴清德總統今天表示，明年度中央將擴大對地方支持，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，合計將達1兆3579億元，較今年增加1929億元。新北市財政局長陳榮貴認為，統籌分配稅款及一般性補助款提高，是因稅收收入增加，並非中央加碼。

陳榮貴建議，中央應公布整體挹注金額來源，尤其是扣除統籌分配稅款及一般性補助款以外的新增財源。讓地方有足夠且穩定財源，可以建設城市、照顧民生、推動產業發展。

新北市新聞局長李利貞指出，還是得再了解最後實際分配數字，否則恐怕看得到吃不到。

李利貞也補充，提到加速公共建設，除了資源投入，中央也應思考執行效率。李利貞舉例，位在新北市的國影中心二期、兒童未來館多年原地踏步，若依原先期程早點推動，既能節省成本、還能加快區域進步。

稅收 補助 賴清德 補助款

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