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明年普發現金1萬 柯志恩酸「卓榮泰曾說1萬元只能買遙控飛機」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，去年普發1萬元領取後全數捐出，明年若再普發，也會採取同樣方式捐作公益。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，去年普發1萬元領取後全數捐出，明年若再普發，也會採取同樣方式捐作公益。記者徐白櫻／攝影

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表態支持且將捐作公益，但也質疑，民進黨去年一路反對普發現金，行政院長卓榮泰說「1萬元只能買遙控飛機」、立委賴瑞隆批評「普發現金是在救罷免」，如今距離地方大選只剩3個多月，此時宣布令人不禁想問，「現在難道是要用普發現金救選情嗎？」

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆第一時間表態支持，另稱讚普發1萬元的核心意義是「減負擔、顧弱勢、穩民生」，進一步帶動消費、活絡內需，將把這筆錢捐作公益。立委柯志恩表示，她樂見政府與全民共享經濟成長果實，自己態度始終一致，去年普發1萬元領取後已全數捐出，明年若再普發，也會採取同樣方式捐作公益。

柯志恩表示，去年面對美國關稅衝擊與民生壓力，國民黨主張還稅於民，極力爭取全民普發1萬元，民進黨從府、院、黨一路集體反對。行政院長卓榮泰稱「1萬元只能買遙控飛機、冰箱」、「普發現金違憲、債留子孫」；賴瑞隆也批評「普發救罷免不是好方法」，質疑國民黨主張普發現金，是為了買不同意罷免票。

柯志恩批評，如今同樣是普發1萬元，只因為提案人換成賴清德，賴瑞隆馬上改口盛讚是「減負擔、顧弱勢、穩民生」，難道鈔票也有分藍綠？柯志恩強調，她支持政府將經濟紅利與全民共享，但不能接受民進黨「綠能、你不能」的雙標。普發現金是全民共享的經濟成果，不該成為執政黨選情好的時候反對、選情告急時才想起來的政策工具。

柯志恩說，賴瑞隆去年質疑普發現金是在「救罷免」，那也請他說清楚，如今選舉倒數3個多月再推普發，「到底是送AI紅利、還是救選情？」

普發現金 卓榮泰 柯志恩

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