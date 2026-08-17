卓榮泰：明年撥補勞保1,300億元、健保600億元

針對明年度預算編列狀況，行政院長卓榮泰17日表示，行政院已再次向總統報告116年度中央政府總預算案籌編情形，在賴總統要求擴大照顧人民、促進經濟發展及穩固國家安全下，行政團隊依最新經濟情勢及立法院預算審議結果重新整編預算，確保「歲入歲出平衡及實質無舉債」，並讓經濟成長果實全民共享。

卓榮泰表示，主計總處8月14日公布最新經濟成長數據，今年上半年經濟成長率達14.15%，全年經濟成長率預估上修至11.05%，將創39年來新高。立法院上週五也三讀通過115年度中央政府總預算，行政團隊據此重新整編116年度總預算。

卓榮泰指出，116年度總預算在財政紀律下，歲入實質成長430億元，加上歲入歲出賸餘1,930億元，合計2,360億元，將用於提供每位國民1萬元現金紅利。他強調，發放AI現金紅利不會排擠明年度中央政府既有施政及預算規劃。

在六大施政領域方面，卓榮泰表示，智慧科技部分，科技發展計畫編列2,292億元，較115年度增加12.7%，並推動13項關鍵戰略產業、AI新十大建設及新興能源、關鍵技術與人才培育。

社會福利方面，116年度社福支出達1兆3,439億元，較115年度增加34.4%，其中人口對策新戰略—家庭支持篇編列3,730億元，並增加八大社福津貼、提前推動長照3.0及健康台灣深耕計畫。

韌性安全方面，總體國防經費達1兆1,225億元，持續超過GDP 3%；治水經費編列591億元，較115年度增加12.8%，強化因應地緣政治及極端氣候挑戰的能力。

軟實力升級部分，教育經費編列9,578億元，增加4.6%；文化經費659億元，文化部主管預算突破300億元；體育經費276億元，增加11.3%。

公平分配方面，編列2,357億元發放每人1萬元AI現金紅利，並持續推動加薪減稅及提升軍公教待遇；對地方政府補助合計達1兆3,579億元。

永續成長方面，中小微企業轉型升級協助措施編列250億元，朝8年增加1,000億元轉型升級目標推進；公共建設經費則編列7,288億元，加速均衡台灣重大建設。

此外，116年度將撥補勞保基金1,300億元、健保基金600億元。卓榮泰強調，116年度總預算將兼顧財政健全、人民福祉與國家發展，在不增加財務負擔下穩健推動各項施政，讓AI經濟紅利真正全民共享，持續創造經濟成長與人民福祉。