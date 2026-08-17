沈伯洋曾說普發現金是配合中共窮台 王鴻薇：賴總統也配合？

賴清德總統宣布明年將普發現金1萬元。國民黨立委王鴻薇表示，完全支持「還稅於民、普發現金」，但賴總統太小氣，起碼應該加碼至2萬元。她質疑，曾將普發現金喊成「配合中共窮台政策」的民進黨立委沈伯洋，應出面說明與道歉。

王鴻薇質疑，當初民進黨多位立委批評普發現金是「債留子孫、財政土石流」，沈伯洋甚至指控是「配合中共的窮台政策」，如今賴總統也宣布普發1萬元，請問沈伯洋「認不認為賴總統也是在配合中南海的窮台政策？」當初喊著「債留子孫」的綠營立委，如今要不要為當年的說詞道歉？沈伯洋曾稱自己是「正常人」就能選贏蔣萬安，但把還稅於民說成「配合中共窮台」的人，到底算什麼正常人？

王鴻薇強調，國民黨多位立委早已主張將「還稅於民」法制化，只要經濟成長或稅收超出預期達到特定標準，就必須依據法律規範將紅利全民共享，讓「還稅於民」成為穩定的制度，而非執政者高高在上的恩典。

國民黨立委許宇甄表示，按照目前稅收大幅成長的情況，政府若真心要讓全民共享，至少就應該朝普發2萬元來規劃。

許宇甄表示，先看看政府今年到底收到多少錢。今年1至7月全國稅收已經高達2兆8767億元，去年一整年全國稅收才3兆7515億元；換句話說，今年才過7個月，國庫已經收到相當於去年全年76.7%的稅收。更不用說今年經濟成長率一路上修、股市交易熱絡，證交稅更大幅成長。照這種稅收進帳速度，賴政府現在只拿2357億元出來普發1萬元，實在很難稱得上什麼「全民共享」。

許宇甄表示，最諷刺的是，去年在野黨主張普發1萬元，賴清德還反問「1萬元能用多久」，甚至拿「買菜」來形容1萬元根本撐不了多久；如今換成賴清德自己發，同樣的1萬元卻突然變成值得大肆宣傳的「AI紅利」。去年嫌1萬元太少、反對普發，今年自己發1萬元卻變成德政；別人發叫浪費，自己發叫全民共享，這就是赤裸裸的雙標。