快訊

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

中職／富邦悍將Thank You日籍投手阿部雄大 返日延續球季

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋曾說普發現金是配合中共窮台 王鴻薇：賴總統也配合？

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

賴清德總統宣布明年將普發現金1萬元。國民黨立委王鴻薇表示，完全支持「還稅於民、普發現金」，但賴總統太小氣，起碼應該加碼至2萬元。她質疑，曾將普發現金喊成「配合中共窮台政策」的民進黨立委沈伯洋，應出面說明與道歉。

王鴻薇質疑，當初民進黨多位立委批評普發現金是「債留子孫、財政土石流」，沈伯洋甚至指控是「配合中共的窮台政策」，如今賴總統也宣布普發1萬元，請問沈伯洋「認不認為賴總統也是在配合中南海的窮台政策？」當初喊著「債留子孫」的綠營立委，如今要不要為當年的說詞道歉？沈伯洋曾稱自己是「正常人」就能選贏蔣萬安，但把還稅於民說成「配合中共窮台」的人，到底算什麼正常人？

王鴻薇強調，國民黨多位立委早已主張將「還稅於民」法制化，只要經濟成長或稅收超出預期達到特定標準，就必須依據法律規範將紅利全民共享，讓「還稅於民」成為穩定的制度，而非執政者高高在上的恩典。

國民黨立委許宇甄表示，按照目前稅收大幅成長的情況，政府若真心要讓全民共享，至少就應該朝普發2萬元來規劃。

許宇甄表示，先看看政府今年到底收到多少錢。今年1至7月全國稅收已經高達2兆8767億元，去年一整年全國稅收才3兆7515億元；換句話說，今年才過7個月，國庫已經收到相當於去年全年76.7%的稅收。更不用說今年經濟成長率一路上修、股市交易熱絡，證交稅更大幅成長。照這種稅收進帳速度，賴政府現在只拿2357億元出來普發1萬元，實在很難稱得上什麼「全民共享」。

許宇甄表示，最諷刺的是，去年在野黨主張普發1萬元，賴清德還反問「1萬元能用多久」，甚至拿「買菜」來形容1萬元根本撐不了多久；如今換成賴清德自己發，同樣的1萬元卻突然變成值得大肆宣傳的「AI紅利」。去年嫌1萬元太少、反對普發，今年自己發1萬元卻變成德政；別人發叫浪費，自己發叫全民共享，這就是赤裸裸的雙標。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

普發現金 窮台 沈伯洋 王鴻薇

延伸閱讀

賴總統宣布明年普發1萬 國民黨團支持：應推稅收超收回饋機制法制化

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

賴總統明年普發1萬 蘇巧慧：證明經濟治理能力

普發現金一萬元！ 賴總統開明年選舉支票

相關新聞

卓榮泰：普發現金不排擠各項施政 明年撥補勞保1300億、健保600億

行政院20日將通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統預告明年將普發現金一萬元，讓AI紅利全民共享。行政院長卓榮泰說，這是基於財政紀律良好的前提下，讓經濟成果全民共享，且不排擠明年各項施政及預算規畫；他也提到，明年將撥補勞保基金1300億元、撥補健保基金600億元。

賴總統加大對地方補助？新北市：是因稅收增加

賴清德總統今天表示，明年度中央將擴大對地方支持，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，合計將達1兆3579億元，較今年增加1929億元。新北市財政局長陳榮貴認為，統籌分配稅款及一般性補助款提高，是因稅收收入增加，並非中央加碼。

影／賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

賴清德總統今宣布，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，決定增列歲出2357億元，明年普發現金每人1萬元。由於年底選舉倒數三個月，賴總統此時宣布明年普發一萬元，北市長蔣萬安今問賴清德總統，應要普發2萬元，不然就像賴先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」

賴總統宣布明年普發現金1萬元 黃國昌嗆雙標：綠能你不能

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，民眾黨主席黃國昌今天表示，在野黨去年合作推動普發現金1萬元，不僅引來民進黨立委痛罵，連賴總統也說沒有必要，行政院長卓榮泰更批評毫無助益，這是賴總統第N度的「綠能你不能」，雙標到這種程度，真是夠了。

明年普發現金1萬 柯志恩酸「卓榮泰曾說1萬元只能買遙控飛機」

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表態支持且將捐作公益，但也質疑，民進黨去年一路反對普發現金，行政院長卓榮泰說「1萬元只能買遙控飛機」、立委賴瑞隆批評「普發現金是在救罷免」，如今距離地方大選只剩3個多月，此時宣布令人不禁想問，「現在難道是要用普發現金救選情嗎？」

卓榮泰：明年撥補勞保1,300億元、健保600億元

針對明年度預算編列狀況，行政院長卓榮泰17日表示，行政院已再次向總統報告116年度中央政府總預算案籌編情形，在賴總統要求擴大照顧人民、促進經濟發展及穩固國家安全下，行政團隊依最新經濟情勢及立法院預算審議結果重新整編預算，確保「歲入歲出平衡及實質無舉債」，並讓經濟成長果實全民共享。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。