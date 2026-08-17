卓榮泰：普發現金不排擠各項施政 明年撥補勞保1300億、健保600億

行政院20日將通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統預告明年將普發現金一萬元，讓AI紅利全民共享。行政院長卓榮泰說，這是基於財政紀律良好的前提下，讓經濟成果全民共享，且不排擠明年各項施政及預算規畫；他也提到，明年將撥補勞保基金1300億元、撥補健保基金600億元。

卓榮泰透過臉書影片指出，上次報告明年總預算時，總統指示擴大人民照顧、增進經濟發展、穩固國家安全，主計總處上周公布今年上半年經濟成長率達14.14％，預測全年經濟成長率上修至11.05％，為39年來新高，立法院也在上周三讀通過今年度總預算案，行政院再次整編明年度總預算。

卓榮泰說，此次預算籌編達成歲入歲出平衡、實質無舉債，政府累積債務餘額比率創精省以來10年新低，基於財政紀律良好的前提，明年度總預算歲入實質成長431億元，加上歲入、歲出賸餘1929億元，合計2360億元，用於提供每位國民1萬元現金紅利，經濟發展的果實將與全民共享，且不排擠明年度中央各項施政及預算規畫。

針對明年度總預算案6大領域，卓榮泰細數：第一項是智慧科技，整體科技發展計畫編列2292億元，比照去年度增加約12.7%。另將推動13項關鍵戰略產業、AI新十大建設，持續發展新興的能源、關鍵技術及人才培育，厚植國家競爭力。

社會福利領域，卓榮泰說明，明年社福支出合計達1兆3439億元，比去年大幅擴增34.4%，其中人口對策新戰略家庭支持篇編列3730億元，以及增加8大社福津貼、長照3.0提前上路，以及健康台灣深耕計畫，持續減輕照顧者負擔，提供國民全面照護。

韌性安全方面，卓榮泰表示，依照北大西洋公約組織標準，總體國防經費會達1兆1225億元，持續超過GDP3%；治水經費合計編列591億元，比去年度增加12.8%，國家將更有能力面對地緣政治及極端氣候變遷挑戰。

針對軟實力升級，卓榮泰指出，教育經費編列9578億元，較去年約略增加4.6%；文化經費編列達659億元，其中文化部主管預算單獨超過300億元；體育經費編列216億元，也比去年增加15.3%，讓世界看見台灣。

公平分配部分，卓榮泰提到，明年度總預算編列2357億元，發放現金AI紅利1萬元，達到經濟發展全民共享、AI紅利全民受益的目標。政府也繼續推動加薪減稅，提升軍公教待遇，對地方政府補助更合計高達1兆3579億元，促進台灣成為更公平分配的社會。

至於永續成長，卓榮泰說，經濟果實改善當下生活，更要投資未來發展。中小微企業轉型升級協助措施編列250億元，落實8年增加1000億元的轉型升級，公共建設編列7288億元。另撥補勞保基金1300億元、撥補健保基金共600億元，確保人民福祉與國家發展，維持均衡永續成長。