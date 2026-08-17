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在野黨發錢是窮台 賴總統就是紅利？白委批「綠能你不能」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照

有關賴清德總統宣布「明年普發現金1萬元」，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，在野黨過去提出普發現金1萬元，換來民進黨從上到下鋪天蓋地的抹黑，明明就是一模一樣的政策，在野黨發錢是窮台賴總統發錢就是紅利，民進黨的雙重標準真的沒有下限。

賴總統上午在總統府聽取行政院「116年度中央政府總預算案」簡報後表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下39年以來新高紀錄，因此決定明年普發現金新台幣1萬元，讓全民共享經濟成長成果。

針對賴總統的說法，陳清龍受訪時表示，2024年我國稅收超徵5283億元，創下歷史新高，在野黨提出普發現金1萬元、還稅於民，結果換來的民進黨從上到下、鋪天蓋地的抹黑，賴總統當時聲稱「買菜就沒了」，行政院長卓榮泰宣稱普發現金1萬元「只能買遙控飛機」，民進黨立委沈伯洋更說「普發現金是共產黨的招，先窮台再統一」。

陳清龍質疑，賴總統規畫明年普發現金1萬元，難道也是跟隨共產黨的招數？是否也會如同他過去所說「買個菜就沒了」？政策的好壞從來不該取決於是誰提出，而是人民有無真正受益，明明是一模一樣的政策，在野黨發錢是窮台，賴總統發錢就是紅利，「民進黨的雙重標準、綠能你不能，真的沒有下限」。

窮台 在野黨 賴總統 普發現金

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