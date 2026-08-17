普發現金是否該常態化？學者：應搭配排富條款、弱勢加碼

賴清德總統宣布要普發現金1萬元，「AI紅利，全民共享」。中央大學經濟系教授吳大任表示，對高所得者而言，1萬元影響有限，但對月薪僅3萬元左右的低所得家庭來說，相當於多出約三分之一月薪，因此普發現金仍具有一定程度的所得移轉與財富重分配效果，在當前經濟成長呈現K型分化下，對弱勢家庭的實質感受尤其明顯。

吳大任指出，近一、兩年台灣經濟成長主要由AI相關電子業帶動，企業營收、獲利及相關從業人員所得大幅增加，但服務業、傳統產業表現相對疲弱，許多勞工未必明顯受惠於這波經濟成長。加上物價持續上漲、外食費居高不下，對所得偏低家庭而言，生活支出壓力仍相當明顯。

因此，他認為，若政府因AI產業帶動企業獲利與個人所得增加，進而取得更多稅收，再將部分公共資源透過普發現金移轉回民間，確實可視為一種「AI紅利共享」方式，也不失為合理政策。

不過，吳大任強調，普發現金額度仍應適度，1萬元大致可視為合理水準，若金額過高，恐排擠公共建設及其他重要施政支出。政府資源有限，除了直接移轉給民眾，也必須保留足夠財政空間投入電力、交通及其他公共建設，否則長期仍可能影響整體經濟發展。

至於普發現金未來是否適合常態化，吳大任認為可以討論，但必須搭配更完整制度設計。例如可考慮加入排富條款，避免資源平均分配後弱化政策效果；也可針對經濟弱勢家庭提高補貼力度，包括增加房租補貼或其他生活支援，讓有限財政資源更集中於實際需要的族群。

吳大任表示，台灣目前最大的問題之一仍是產業發展K型化，AI及電子業直接受惠者相對有限，但服務業吸納約700萬名就業人口，遠高於AI相關電子業約百萬人的規模。換言之，即使整體經濟成長率亮眼，真正直接分享到AI紅利的仍只是部分族群。

他認為，政府除了透過普發現金等移轉性支付進行所得重分配，也應進一步思考，如何把AI產業帶來的額外稅收，投入目前表現較弱的服務業與傳統產業，協助創造新的需求與成長機會。以觀光為例，台灣長期存在出境旅遊人次遠高於入境旅客的問題，國旅與旅宿業經營壓力仍大，若只靠一次性現金補貼，難以解決產業本身的結構性困境。

吳大任強調，普發現金可以是財富重分配的一種工具，但不應成為唯一工具。若未來考慮制度化、常態化，更重要的是同時搭配排富、弱勢加碼及產業扶植等措施，才能讓AI紅利不只停留在一次性現金發放，而是真正擴散到更多家庭與產業。