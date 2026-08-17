明年要普發1萬元…卓揆：實質無舉債 AI紅利全民共享

賴總統17日宣布明年要普發1萬，引發各界關注。行政院長卓榮泰在臉書發文表示，8月14日公布的最新經濟數據顯示，今年上半年經濟成長率達14.15%，全年經濟成長率上修至11.05%，預估將創下39年來新高。在經濟表現亮眼之際，政府也將持續維持財政紀律，2027年度中央政府總預算設定「歲入歲出平衡、實質無舉債」目標，並讓AI帶來的經濟紅利全民共享。

卓榮泰表示，2027年度中央政府總預算將在財政紀律下推動，除了要求歲入歲出平衡、實質無舉債，也要讓政府累計債務餘額比率創下精省以來新低，在經濟成長之際持續健全政府財政。

卓榮泰指出，面對AI產業快速發展帶來的經濟成長動能，政府希望讓AI紅利由全民共享，明年將發放每人1萬元現金紅利，同時不排擠既有施政規劃，兼顧民眾實質獲益與政府各項政策推動。

卓榮泰強調，台灣今年經濟表現再創新高，政府將在維持財政紀律的前提下，持續推動各項建設與政策，讓經濟成長成果真正回到全民身上。