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整理包／普發現金再加一 歷年五次發錢紀錄一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
回顧近年來，政府一共有五次普發現金的紀錄，2027年將再加一次。聯合報系資料照
回顧近年來，政府一共有五次普發現金的紀錄，2027年將再加一次。聯合報系資料照

賴清德總統宣布，2027年度中央政府總預算，歲出增列2,357億元普發現金每人1萬元。回顧近年來，政府一共有五次普發現金或消費券紀錄。例如金融海嘯帶來經濟全面衰退，2009年發放消費券；2020、2021年因應新冠疫情擴大內需；2023年疫後復甦；2025年面對美國關稅，立法院推動普發。

賴總統表示，2026年上半年的經濟成長率更達到14.15%，是半世紀以來同期最強表現。估全年經濟成長率上修到11.05%，可望創下39年以來新高的紀錄。在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，決定歲出增列2,357億元，用來明年普發現金，每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。

時間軸由近往遠倒推，最近一次普發現金則是2025年。為因應美國總統川普2025年4月宣布對全球加徵關稅，我行政院擬定「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，立法院三讀通過特別條例經費上限5,450億元，納入全民普發現金1萬元整。

再往前一點的時間，有三次普發現金的原因，是受到COVID-19疫情影響。

2019年全球爆發COVID-19疫情，台灣台灣防疫成績亮眼，出口、生產不太受影響，不過民眾為了防疫不敢出門，導致內需服務業門可羅雀、營收慘淡。政府在初步緩解疫情之際，2020年推出「振興三倍券」，實質價值3,000元，盼增加消費動能。

2021年，原本防疫極佳的台灣疫情升溫，全國進入三級警戒、時間長達近三個月。內需服務業受到管制升級影響，慘澹的經營情況雪上加商。後續疫情逐漸趨緩，政府因此加碼推出「五倍券」，實質價值5,000元，延續疫情後擴大振興經濟。

2023年適逢疫後經濟復甦，加上2022年稅收超徵新台幣4,500億元。政府認為，儘管民眾逐漸習慣與疫情共存，但在通膨與升息壓力夾擊之下，全球景氣急轉直下，經濟也明顯放緩，所以拍板全民「普發現金」6,000元，共享稅收超徵紅利之餘，也帶動經濟循環。

至於我國普發現金首例，則是2009年。起因於2008年金融海嘯席捲全球，台灣經濟與產業情況受到牽連，頻傳無薪假、減薪、裁員事件。為了穩定消費信心，行政院擬定「振興經濟消費券發放特別條例」，2009年發放3,600元消費券，包含六張面額500元以及三張面額200元。

普發現金歷年五次紀錄。經濟日報製表
普發現金歷年五次紀錄。經濟日報製表

普發現金 整理包 疫情

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