陳其邁支持普發1萬 盼建設高雄為大南方新矽谷的核心樞紐

賴清德總統今天宣布明年普發現金1萬元及增加地方補助款。高雄市長陳其邁表示，他支持總統將經濟成果與全民共享，先進半導體與人工智慧（AI）等前瞻科技領域的布局，將進一步把高雄建設為大南方新矽谷的核心樞紐，希望透過與中央合作，引進高科技產業落腳。另呼籲立法院加速審查明年度總預算與相關法案，讓預算能在法定期限內順利過關。

除宣布全民普發現金1萬元之外，賴總統今天也表示，明年度中央對地方財源的挹注，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，將達到1兆3,579億元，比今年增加1,929億元。中央要跟地方攜手合作，讓地方政府有更多能力做建設、拚發展、顧民生，持續打造台灣好生活。

市長陳其邁表示，他支持總統的做法，近年來台灣經濟增長是全球前段班，主計總處更將今年經濟成長率上修至11.05%，較5月預測值9.64%大幅上修1.41個百分點，創1988年以來、39年新高。將經濟成長果實與全民共享，民眾會有很高的期待，相信中央會用最便民與便利的方式發放，讓分享經濟成果帶來最大效益。

針對明年中央對地方補助款增加一事，陳其邁表示，賴總統與行政團隊推動的「五大信賴產業」，尤其在先進半導體與人工智慧（AI）等前瞻科技領域的布局，將進一步把高雄建設為大南方新矽谷的核心樞紐。他強調，透過與中央的積極合作，引進高科技產業落腳，將成為高雄產業轉型的關鍵；期盼藉由全面提升產業體質，共同為台灣經濟打拚，讓全民都能深刻感受到政府的努力與誠意。

陳其邁向國會呼籲，除普發現金1萬元外，明年度總預算亦涵蓋攸關高雄發展的計畫型補助；尚待審議的「國防自主無人機採購特別條例」，更是將高雄打造成為無人機與無人艇製造重鎮的關鍵。

陳其邁說，期盼朝野與高雄在地立委共同支持軍工產業等重大建設經費，並呼籲立法院加速審查明年度總預算與相關法案，讓預算能在法定期限內順利過關，如此才能帶動高雄與台灣的整體經濟持續向上，造福更多國人。