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2027普發現金非突然起意 黨政人士曝二項考量

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
黨政人士強調，普發一萬元並非突然起意，主要考量二項原因。記者杜建重／攝影
黨政人士強調，普發一萬元並非突然起意，主要考量二項原因。記者杜建重／攝影

賴清德總統17日宣布，台灣憑藉半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率可望創下39年以來新高紀錄。2027年度中央政府總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列2,357億元普發現金每人1萬元。黨政人士表示，此時提出年度預算普發現金，主要有兩項考量。

黨政人士指出，首先，台灣經濟成長率持續上修，已連續三季呈現雙位數成長，今年全年也可望維持雙位數，豐碩的經濟成果預期將反映在稅收表現上。

黨政人士表示，其次，科技產業蓬勃發展，但政府不能只看亮眼的平均數，更有責任照顧平均數以下，以及各行各業努力生活的民眾，讓經濟成長的果實由全民共享。

黨政人士強調，普發一萬元並非突然起意。政府在編列預算的過程中，全面盤點各項重大建設及弱勢照顧需求；總統曾就如何讓全民共享經濟成果提出構想，並與幕僚進行深入思考及討論。

根據主計總處公布最新的經濟數字，今年第1季經濟成長率從14.55%上修到15.43%；第2季初步統計也達到12.93%，台灣經濟已經連續三季呈現雙位數成長。

今年上半年的經濟成長率更達到14.15%，是半世紀以來同期最強表現。今年全年經濟成長率，根據主計總處最新預測，也從原先的9.64%上修到11.05%，可望創下39年以來新高的紀錄。

賴總統表示，全球AI、高效能運算及雲端服務需求快速增加，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，相關訂單、出口及投資也持續成長，成為今年經濟強勁成長的重要動能。在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，明年普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。

普發現金 資通訊 供應鏈 普發一萬 賴清德 稅收

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