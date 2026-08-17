陳其邁支持普發現金1萬元 籲國會速審總預算案

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿表示，支持賴清德總統普發現金新台幣1萬元，也呼籲立法院加速審查116年度中央政府總預算案與相關法案，讓預算能在法定期限內順利過關。

賴總統說，總預算案將在歲入歲出平衡、實質舉債前提下，歲出增列2357億元，普發現金每人1萬元。

陳其邁表示，近年台灣經濟增長是全球前段班，民眾會有很高期待與全民共享經濟成長果實，相信中央會用最便民與便利方式發放，讓分享經濟成果有最大效益。

他說，賴總統與行政團隊推動「5大信賴產業」，尤其布局先進半導體與人工智慧（AI）等前瞻科技領域，將進一步建設高雄為大南方新矽谷核心樞紐。

陳其邁表示，透過與中央積極合作，引進高科技產業落腳，將成為高雄產業轉型關鍵，期盼藉全面提升產業體質，共同打拚台灣經濟，讓全民都能深刻感受政府努力與誠意。

除普發1萬元，陳其邁呼籲國會，總預算案涵蓋攸關高雄發展計畫型補助，而國防自主無人載具採購特別條例草案尚待審議，更是打造高雄成為無人機與無人艇製造重鎮關鍵。

他說，期盼朝野與高雄在地立法委員共同支持軍工產業等重大建設經費，呼籲立法院加速審總預算案與相關法案，讓預算在法定期限內順利過關，才能帶動高雄與台灣整體經濟持續向上，造福更多國民。