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賴總統宣布明年普發1萬 國民黨團支持：應推稅收超收回饋機制法制化

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長林沛祥。聯合報系資料照

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，將經濟成果還給人民，國民黨團全力支持。但人民有權質疑，既然經濟成長，稅收超徵，為何今年不發，偏偏要拖到明年，普發1萬元的法源與財源，到底在哪裡？

林沛祥指出，民進黨團幹事長吳思瑤曾批評普發1萬元是向下一代借錢，指控這是挽救國民黨的罷免，面對國民黨要求普發1萬，曾批評是獅子大開口，要求國民黨先回答財源在哪裡。一年過去，同樣的1萬元，國民黨提，就是債留子孫、就是救罷免、就是違憲，今天賴總統宣布，突然華麗變身成全民共享經濟成果。

林沛祥說，這1萬元是有政黨辨識晶片嗎？藍營發的1萬元會債留子孫，綠營發的1萬元就造福子孫，國民黨發叫撒幣買票，民進黨發叫共享成果，去年問我們財源在哪裡，那國民黨團今天就把同一句話原封不動送回去，請問賴總統的財源在哪裡，法源又在哪裡？這不是財政紀律，這叫做財政變臉。

林沛祥表示，去年大罷免期間，綠營把在野黨依法推動普發現金，講成洪水猛獸；換總統一句話，行政院就準備編預算發錢。國民黨團提醒賴政府，民主政治不是政策版權所有，翻印必究。不能國民黨提出就是違憲、買票、債留子孫；賴總統提出，就突然變成德政、紅利、全民共享。

國民黨團主張，如果政府認為經濟成長，稅收超乎預期，應該將成果合理回饋全民，那最公平最長久的方法，就是將超收回饋機制法制化。超收達到什麼標準啟動回饋，多少用來還債，多少挹注勞健保及社會安全，多少回饋全民，全部明明白白寫進法律。今天是賴清德，明天不管誰當總統，都必須依法行政。

稅收 國民黨團 機制 普發現金

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