聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統宣布普發一萬 蔣萬安：應該要發兩萬
賴清德總統17日宣布，透過歲出增列2,357億元普發現金每人1萬元，讓AI紅利，全民共享。對此，台北市長蔣萬安回應，賴清德應該要普發兩萬元，不然就像他之前所說，大家買個菜，錢就沒了。
賴清德總統上午第二次在總統府聽取行政院「116年度中央政府總預算案」簡報後表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下39年以來新高紀錄。因此，116年度中央政府總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列2,357億元普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。
蔣萬安表示，賴總統應該要普發兩萬元，不然就像他之前所說的，大家買個菜，錢就沒了；二方面，如果大家都還有印象，其實藍白在立法院當時通過普發現金一萬元的時候，民進黨就說這是違憲，甚至說這是「用你的錢買你的票」，甚至也說這是「癱瘓臺灣、先窮臺再統一」，請問賴總統認同這樣的說法嗎？我認為應該要跟國人清楚的做說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。