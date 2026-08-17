賴總統宣布普發一萬 蔣萬安：應該要發兩萬

賴清德總統今上午第二次在總統府聽取行政院「116年度中央政府總預算案」簡報後表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下39年以來新高紀錄。因此，116年度中央政府總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列2357億元普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。

2026-08-17 14:14