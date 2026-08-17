影／總統國務機要費遭全數刪凍 范雲：中華民國歷史首見的政治報復

立法院會14日三讀通過115年度中央政府總預算案，但總統府國務機要費遭全數刪凍。民進黨立院黨團書記長范雲指，真正受到損害的是弱勢跟基層；這也是中華民國歷史上首次見到的政治報復行為，而最終導致無辜傷害的是弱勢與基層軍警。

民進黨立院黨團書記長范雲，上午在立法院黨團回應時事的記者會表示，總統府國務機要費遭藍白多數刪減，是中華民國歷史上從未發生過的事，本質上是一場「政治報復」的全數刪減。

范雲表示，國務機要費遭藍白多數刪減，受害對象為弱勢與基層。范雲指，總統府記者會說明受到影響的包含購買月餅等相關支出，影響到的是社會上的弱勢與基層民眾，包含弱勢族群、社會福利、庇護工場，例如製作月餅的庇護工場，此費用還用到急難救助及軍警的慰勞。

范雲進一步表示，當軍警的慰勞金與急難救助都被刪減時，真正受害的不就是弱勢族群和基層；此舉是中華民國歷史上首次見到的政治報復行為，結果是傷及無辜的弱勢和軍警。