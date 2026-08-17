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賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

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賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安下午出席2027 WBSC PREMIER12 暨2028洛杉磯奧運資格賽主辦權發布記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安下午出席2027 WBSC PREMIER12 暨2028洛杉磯奧運資格賽主辦權發布記者會。記者林麗玉／攝影

賴清德總統今宣布，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，決定增列歲出2357億元，明年普發現金每人1萬元。由於年底選舉倒數三個月，賴總統此時宣布明年普發一萬元，北市長蔣萬安今問賴清德總統，應要普發2萬元，不然就像賴先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」

蔣萬安下午出席2027 WBSC PREMIER12 暨2028洛杉磯奧運資格賽主辦權發布記者會，對於賴總統宣布明年普發一萬元，蔣萬安會後受訪表示，當時藍白在立法院通過普發現金1萬元時，民進黨稱這是違憲、甚至還說這是「用你的錢買你的票」；現在賴總統宣布普發一萬元，賴總統、民進黨應該要跟國人，清楚的做一個說明。

蔣萬安今天受訪表示，他認為賴總統應該要普發2萬元，不然就像他所說的「大家買個菜錢就沒了」；二方面，如果大家都還有印象，其實藍白在立法院當時通過普發現金1萬元的時候，民進黨說這是違憲；甚至說這是「用你的錢，買你的票」；甚至也說「這是癱瘓台灣、先窮台、再統一」。

蔣也問賴總統，認同過去民進黨這樣的說法嗎？他認為，應該要跟國人清楚的做一個說明。

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