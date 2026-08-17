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5月說財政紀律 8月變AI紅利…國民黨：賴清德普發現金選前拿香跟拜
賴清德總統宣布明年普發現金每人1萬元，國民黨文傳會主委陳以信表示，賴總統突然在選前以AI紅利，全民共享為理由，明年普發1萬，賴政府普發現金政策大翻車，選前拿香跟拜，是最大政治反諷。
陳以信指出，國民黨早在今年5月已提出普發1萬元的國民支援金，羅明才等23名立委提案早已在立法院一讀，送交委員會審查，另有超徵稅收優先普發現金的國民黨提案，也已完成一讀，交付委員會審查。
陳以信說，5月國民黨提出普發1萬元時，行政院強調財政紀律，認為預算應優先用於國防，重大建設及還債。他要問賴總統，2357億元在5月是財政負擔，到8月就突然變成AI紅利嗎？
陳以信表示，國民黨不是今天看到賴清德宣布普發1萬才跟著支持，早在幾個月前，就已經提出明確法案，主張把政府歲收盈餘，超徵稅收，拿來還給人民。國民黨提出叫財政紀律，賴清德自己提出，就叫AI紅利，為何民進黨連發現金都要搞雙重標準。
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