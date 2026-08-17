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總統府缺錢買月餅？李來希批小題大作：買月餅幾時成國務機要事務

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全國公務人員協會榮譽理事長李來希。聯合報系資料照
全國公務人員協會榮譽理事長李來希。聯合報系資料照

總統府國務機要費遭刪凍，缺錢買弱勢團體的中秋禮盒。全國公務人員協會前理事長李來希說，國務機要費只是用來買月餅？買月餅什麼時候成了國務機要事務，危言聳聽，莫此為甚。

李來希指出，國民黨立委翁曉玲依法刪除總統國務機要費1000萬元，凍結2000萬元，總統府副秘書長就哭爹喊娘，好似天要垮了，媒體報導危言聳聽，說百萬弱勢族群今年難過中秋。

李來希說，弱勢族群總數約莫120萬人，如果國務機要費全數用來購買月餅，每個弱勢者可以分到25元，請問台灣的月餅一個要價多少錢，算起來一個人分不到半個月餅，更何況一年有多少節日要過，國務機要費只是用來買月餅？買月餅什麼時候成了國務機要事務，大題小作，治國無能，由此可見一斑。

李來希表示，早年國務機要費是總統巡視部隊時，用來犒賞三軍的特別費用，軍事首長多不敢動用，總統犒賞官兵最終都是由部隊自行買單，前總統李登輝時期，直接收入私人囊中，不必任何單據，前總統陳水扁甚至讓秘書人員拿來當作所謂的情治開銷，用現金拿到路口交易，真假難辨，無奇不有。直到馬英九時期才勉強法治化，必須以單據實報實銷，這也證明這筆錢的可有可無，沒那麼重要。

李來希說，為了反擊在野黨的預算刪減權，可以如此無限上綱胡亂瞎掰，要照顧弱勢團體不能透過主管機關嗎？衛福部主其事者，是睡著了還是病了，區區3000萬元全都用來購買月餅，也只能塞牙縫，刪了就刪了，是什麼大不了的事，治國無能，媒體還要跟著起鬨胡掰，擦指抹粉手法如此低劣，實在讓人見笑了。

月餅 李來希 總統府 國務機要費

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