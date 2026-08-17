賴總統宣布明年普發現金1萬元 黃國昌嗆雙標：綠能你不能

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，民眾黨主席黃國昌今天表示，在野黨去年合作推動普發現金1萬元，不僅引來民進黨立委痛罵，連賴總統也說沒有必要，行政院長卓榮泰更批評毫無助益，這是賴總統第N度的「綠能你不能」，雙標到這種程度，真是夠了。

賴總統上午在總統府聽取行政院116年中央政府總預算案簡報後，賴總統表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下39年以來新高紀錄，決定明年普發現金新台幣1萬元，讓全民共享經濟成長成果。

黃國昌在臉書發文，在野黨去年合作推動還稅於民普發現金1萬元，結果引來民進黨立委痛罵，賴總統也聲稱沒有必要，卓榮泰更批評普發1萬元，對國家毫無助益，只能買冰箱跟遙控飛機。

黃國昌說，民進黨立委吳思瑤、沈伯洋等人更是群起攻之，甚至說共產黨的招，先窮台再統一，這些荒腔走板的言論，相信大家都歷歷在目。

黃國昌表示，今年有在野黨立委提出國民支援金相關條例，要普發現金1萬元；民進黨立委再次批評錢坑法案，還說乾脆每個月發10萬元，酸度破表，結果賴清德如今宣布，明年政府將普發1萬元，再次印證之前所說，賴清德認為，錢只有他自己可以發，否則的話，他賴皇說不行，就是不行。

黃國昌說，他要請問民進黨，這是不是錢坑，這是不是窮台，賴總統為什麼用共產黨的招，雙標到這種程度真是夠了。